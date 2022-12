La bonne décision – Shaw Local

Une lettre récente a excorié le président Joe Biden. L’« incapacité du président à obtenir[…]la libération de Paul Whelan est une honte nationale », a écrit l’écrivain.

Ancien marine américain ou non, en tant que citoyen américain, canadien, irlandais, britannique, il est impératif d’obtenir sa libération de Poutine.

M. Whelan a été arrêté en Russie le 28 décembre 2018, alléguant qu’il est un espion et qu’il n’est pas éligible au même type d’échange de prisonniers que Brittney Griner. Donald Trump a été président de 2017 à 2021. Une critique de l’échec de Trump à ramener Whelan à la maison ? Ou même reconnaître que Poutine l’a emprisonné ?

“Nous n’avons pas oublié Paul Whelan, qui a été injustement détenu en Russie pendant des années”, a déclaré Biden. “Ce n’était pas un choix de l’Américain à ramener à la maison. Nous avons ramené Trevor Reed à la maison lorsque nous en avons eu l’occasion plus tôt cette année. Malheureusement, pour des raisons totalement illégitimes, la Russie traite le cas de Paul différemment de celui de Brittney. Et bien que nous n’ayons pas encore réussi à obtenir la libération de Paul, nous n’abandonnons pas.

Newsweek, 2 décembre 2022 : « Les membres de la famille de Whelan ont salué la libération de Griner et ont noté les circonstances différentes des deux cas. L’administration Biden a pris la bonne décision de ramener Mme Griner à la maison et de conclure l’accord qui était possible, plutôt que d’en attendre un qui n’allait pas se produire », a déclaré David Whelan, le frère de Paul.

“Je pense que prolonger la peine d’un Américain dans une situation d’otage à l’étranger dans l’espoir que vous pourrez en ramener deux à la maison est absolument le mauvais appel que le président américain doit faire”, a déclaré Whelan.

Hélène Torcher

Lac de cristal