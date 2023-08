La bonne couleur de lunettes de soleil pour votre santé oculaire

Que vous soyez en pause ou que vous travailliez à l’extérieur, il est important de bien se protéger. En plus de la crème solaire, il est bon de porter des lunettes de soleil à l’extérieur pour protéger vos yeux des rayons UV du soleil. Mais les verres de lunettes de soleil peuvent se décliner dans de nombreuses teintes différentes, y compris le marron, le gris, le vert et plus encore. Qu’est-ce que cela signifie?

La couleur des verres de vos lunettes de soleil joue un rôle important dans le confort visuel, la réduction de l’éblouissement, la perception des couleurs et la protection globale des yeux. Tenir compte de la couleur des verres lorsque vous recherchez votre prochaine paire de lunettes de soleil vous permettra de profiter des nombreux avantages que les lunettes de soleil ont à offrir.

En savoir plus sur la couleur des verres et sur la façon dont les différentes teintes affectent la façon dont vous voyez le monde tout en protégeant vos yeux.

Marron ou ambre

Les teintes plus foncées, comme le marron ou l’ambre, sont courantes et fonctionnent bien pour un usage quotidien, REI signalé. Le marron offre une multitude d’avantages qui en font une couleur si populaire. Il aide à protéger vos yeux en réduisant l’éblouissement et en prévenant la fatigue oculaire. Il améliore également les couleurs chaudes et illumine votre vision.

De plus, selon Soins de la vue VSP, le contraste élevé fourni par ces lentilles garantit que les objets apparaissent plus définis et nets, même à distance. Cela en fait une excellente option pour les sports et les activités de plein air qui nécessitent une vision claire et une acuité visuelle accrue, comme la chasse et le golf.

Jaune ou orange

Les lunettes de soleil teintées jaunes ou oranges sont parfaites pour les conditions de luminosité modérée à faible, selon REI. Ils peuvent être utiles par temps brumeux, brumeux ou couvert car ils améliorent le contraste et la clarté. Cette couleur le rend également plus facile de focaliser vos yeux sur les objets en mouvement, la randonnée et la pêche signalés. Les joueurs, les pilotes, les chasseurs et les athlètes d’hiver gravitent autour de cette teinte.

Bleu ou violet

Les lunettes de soleil teintées bleues ou violettes aident à réduire l’éblouissement dans des conditions et des environnements lumineux et ensoleillés, par chasse et pêche, afin de minimiser l’inconfort causé par les reflets lumineux. Ils aussi améliorer la perception des couleurs et des contours, selon Frames Direct. Ces qualités les rendent parfaites pour les sports nautiques et les activités de neige ainsi que par temps humide ou brumeux.

Vert

Les lunettes de soleil teintées vertes conviennent à une variété de situations. Ils améliorent la perception des couleurs et le contraste, réduisent l’éblouissement et contribuent également à éclaircir les ombres. Cela les rend utiles pour les activités de plein air ensoleillées comme le golf, la pêche et la randonnée, mais ils sont tout aussi efficaces par temps peu éclairé ou partiellement nuageux.

Rose ou rouge

Les verres teintés roses ou rouges sont idéaux pour la perception de la profondeur, selon Chasse et Pêche. Cette couleur est également un choix populaire pour les sports d’hiver car elle offre un excellent contraste sur les fonds blancs. De plus, ces lentilles peuvent être bénéfiques pour les personnes sensibles à la lumière ou certaines affections oculaires, procurant un effet apaisant et atténuant la fatigue oculaire.

Anna Blazhuk/Getty Images

Gris

Les lunettes de soleil grises offrent une perception des couleurs neutre et réduisent la luminosité globale sans déformer les couleurs, selon VSP. Ils sont polyvalents et adaptés à un large éventail de situations, ce qui les rend idéaux pour un usage quotidien. En plein soleil, ils minimisent l’éblouissement et la fatigue oculaire et procurent un confort oculaire. Ils restent tout aussi utiles par temps nuageux ou peu éclairé. Portez-les pour des activités de plein air comme la course, le vélo et les sorties à la plage, ou en conduisant.

Autres spécifications pour vos spécifications

Lorsque vous envisagez des lunettes de soleil pour la protection des yeux, il y a encore plus à penser au-delà de la couleur et du style. Par exemple, le revêtement des verres, le matériau des verres et le matériau de la monture. Les verres polarisés réduisent l’éblouissement, tandis que les revêtements miroir ou flash améliorent le confort visuel. Cependant, le facteur le plus critique est la protection UV, garantissant que les lunettes de soleil bloquent les rayons nocifs qui peuvent entraîner certaines affections oculaires, telles que cataracte ou cancer. Une combinaison de ces facteurs, adaptés à des situations spécifiques, aide à déterminer les meilleures lunettes de soleil pour une sécurité et un confort oculaire optimaux.

Correction, 15 août : Une version antérieure de cette histoire incluait un conseil incorrect. Il est déconseillé de porter des verres rouges ou roses en conduisant.