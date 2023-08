Francia Raisa a nié s’être sentie « forcée » de donner son rein à Selena Gomez il y a six ans.

« C’était un moment où je sentais dans mon cœur que je savais que j’étais un match », a déclaré la star de « How I Met Your Father » à Josh Peck sur son podcast « Good Guys » cette semaine. Raisa a parlé de sa décision de donner un de ses reins à l’actrice « Only Murders in the Building », qui souffre de lupus.

« Je savais que ça allait arriver », a déclaré Raisa. « Personne ne m’a forcé à faire quoi que ce soit. C’est juste sorti de la véritable bonté de mon cœur, et j’ai été super béni depuis. »

En mars, Gomez a également parlé du fait que Raisa était un match.

« Ma meilleure amie. Elle s’appelle Francia. Elle a dit : « Non, je suis absolument en train de me faire tester » », a partagé Gomez dans les docu-séries « Dear … » d’AppleTV+. « Et dans les trois jours, elle est allée se faire tester, et elle était compatible. Et ce fut l’un de ces moments où je me suis senti surveillé. Je sais que j’ai eu tellement de chance. »

Des rumeurs d’une amitié tendue sont apparues l’année dernière après que Gomez a déclaré à Rolling Stone que Taylor Swift était sa « seule amie dans l’industrie »

« Je n’ai jamais fait partie d’un groupe cool de filles qui étaient des célébrités », avait-elle déclaré à l’époque. « Mon seul ami dans l’industrie est vraiment Taylor [Swift]donc je me souviens avoir eu l’impression de ne pas appartenir. »

Raisa a ensuite qualifié le commentaire d' »intéressant » dans une publication Instagram supprimée depuis citant le commentaire, incitant Gomez à répondre : « Désolé, je n’ai pas mentionné toutes les personnes que je connais. »

Mercredi, Raisa a souligné qu’il n’y avait pas de « boeuf » entre les deux stars, en disant : « Je sais qu’elle et moi avons rendu public notre situation il y a des années, et honnêtement, nous devions le faire. La presse a eu vent de l’histoire, et nous voulions dis le. »

Elle a dit qu’elle ne se sentait jamais préparée aux rumeurs qui se répandaient à son sujet.

« Cela me prend toujours par surprise », a expliqué Raisa. « Je ne peux pas lire le [social media] commentaires parce que je ne m’en sors pas bien. Je ne le fais vraiment pas, et parfois je disparais parce que les gens sont méchants. Ils sont si méchants, et ils te frappent, tu sais, juste là. »

La star de « Grown-ish » a déclaré qu’une personne en ligne l’avait accusée de chercher à attirer l’attention parce que sa carrière était un « flop ».

« Ils comprennent vos insécurités, mais les gars, il n’y a pas de boeuf. Il y a de la salsa », a-t-elle plaisanté.

En 2018, Raisa a admis s’être «autorisée» à ce que son rétablissement après l’opération ait été «très difficile», ajoutant «Selena et moi avons tous les deux traversé une dépression».

À la fin du mois dernier, Gomez a souhaité un joyeux anniversaire à Raisa sur Instagram, en écrivant : « Le plus joyeux des anniversaires à cet être humain spécial. Peu importe où la vie nous mène, je t’aime. »

Elle a inclus trois photos d’eux deux ensemble.