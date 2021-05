La bonne 5G de Verizon est encore dans des années

Les opérateurs de téléphonie mobile américains ont fait la promotion des avantages de la 5G dès 2015, d’après ce que je peux dire. Ils nous ont dit que cela changerait l’IoT quand cela ferait fureur, que les vitesses multi-gigabits allaient être la norme et que les robots remueraient le martini parfait tout en effectuant une chirurgie à cœur ouvert en RA avec smartwatch. Le surhypage de la 5G a été épuisant, mais nous voici en 2021 et les avantages de la 5G qui nous avaient été promis ne sont toujours pas là. Et tu sais quoi? Ils ne seront pas là pendant des années.

Verizon a fait un peu éclaboussant annonce impliquant aujourd’hui son spectre de bande C nouvellement acquis, à quelle vitesse il est agrégé avec mmW, et quand il pourrait être disponible dans votre ville. Pour tant de personnes, ce n’est peut-être pas avant 2024 et au-delà.

Pour revenir en arrière d’une minute, le spectre de la bande C dont nous parlons est le spectre 5G à bande moyenne sur lequel Verizon vient de dépenser des milliards. C’est le type de 5G qui couvrira de grandes surfaces et produire des vitesses de niveau large bande. C’est le mélange parfait de bande basse (à l’échelle nationale) et de mmW 5G. Verizon incorporera son spectre en bande C dans son niveau 5G Ultra Wideband (5GUWB) et vous demandera de payer un supplément pour l’utiliser. Cela pourrait en valoir la peine, en supposant que vous ayez besoin de vitesses gigabit sur votre téléphone à tout moment.

Le fait est que, dans l’annonce d’aujourd’hui, Verizon a confirmé qu’il ne rendra pas C-Band disponible avant le premier trimestre de 2022. Il sera d’abord lancé sur 46 marchés et couvrira environ 100 millions de personnes. À partir de là, le plan est de s’étendre tout au long de 2022 et 2023 pour couvrir 175 millions de personnes avant d’intensifier davantage les choses en 2024 et au-delà pour atteindre plus de 250 millions de personnes.

Rappelez-vous ce que j’ai dit plus tôt, que des entreprises comme Verizon font la promotion de la 5G et de ses avantages depuis au moins 2015, mais le plan est que la 5G n’atteigne aucun niveau de génialité jusqu’en 2022 pour quelques dizaines de marchés avec l’espoir qu’elle touche enfin un bonne partie des gens en 2024. C’est 10 ans de battage médiatique, mec!

J’en ai assez de parler de 5G. Je suis fatigué d’écouter les gens me dire à quel point la 5G est géniale alors que je ne l’ai même pas encore goûtée.