Kylian Mbappe aurait dit au Paris Saint-Germain qu’il ne prolongerait pas son contrat avant 2025 pourrait avoir un effet majeur sur la trajectoire de carrière de Harry Kane.

Le départ du coéquipier français de Mbappe, Karim Benzema, a laissé le Real Madrid dans le besoin d’un attaquant pour diriger sa ligne, avec Kane parmi ceux qui seront liés à un déménagement cet été.

3 Mbappe, qui a snobé le Real Madrid l’été dernier pour signer un nouveau contrat alléchant au PSG, pourrait finalement être transféré au Bernabeu Crédit : AFP

3 Mais cela pourrait compromettre les chances de Kane de faire un grand pas cet été

Cependant, la nouvelle de la bombe Mbappe a potentiellement anéanti toute chance que la star de Tottenham et de l’Angleterre Kane rejoigne les géants espagnols.

Sortie française L’Équipe rapporte que Mbappe a informé son club qu’il ne serait pas disposé à prolonger son contrat avec le club jusqu’à l’été 2025.

Cela signifie que le PSG risque de perdre son précieux atout lors d’un transfert gratuit l’été prochain, ce qui signifie que la prochaine fenêtre de transfert est leur seul espoir réaliste d’obtenir de l’argent pour lui.

D’une manière ou d’une autre, Mbappe, le Real Madrid et le PSG en bénéficieraient si le déménagement se produisait, mais ce serait un « désastre » pour Kane, déclare Rory Jennings de talkSPORT.

Réagissant à la nouvelle, Jennings a déclaré sur The Transfer Insiders : « Je sais ce qui va se passer ici [Mbappe joins Real Madrid]. Et cela signifie que Harry Kane reste à Tottenham ou va à Manchester United. Un effet domino. »

Jennings a ajouté: « C’est un désastre pour Harry Kane … du point de vue de Harry Kane, je pense que c’est un désastre. Je pense qu’il devait aller au Real Madrid, il devait faire la chose égoïste, se rendre au Real Madrid. »

Il a été suggéré que la détermination de Kane à surpasser Alan Shearer en tant que meilleur buteur de tous les temps en Premier League signifie que Kane n’envisagerait pas de déménager à l’étranger de toute façon, cependant, Jennings a trouvé un moyen pour le joueur de 29 ans de profiter du meilleur des deux. mondes.

Jennings a ajouté: « J’ai élaboré un système où il pourrait toujours obtenir le record d’Alan Shearer de 260 buts en Premier League.

3 Kane est deuxième du classement des buteurs de la Premier League avec 213 frappes à son actif, 47 contre le détenteur du record Shearer Crédit : Getty

« Il lui manque 47 buts, c’est ce qu’il doit faire… aller au Real Madrid et prendre la décision difficile. Le plus simple serait de rester à Tottenham et le deuxième serait d’aller à Manchester United.

« Mais il devrait faire le plus dur et aller en Espagne, mener la ligne pour le Real Madrid, se lier à cette nouvelle équipe du Real Madrid. Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham au nouveau look Bernabeu, allez et soyez l’homme principal là-bas .

« Vous savez comment ils sont, gagner quelques ligues de champions, quelques LaLigas, puis à 33 ou 34 ans, revenez comme Teddy Sheringham l’a fait.

« Il revient, il marque 47 buts lors de ses deux ou trois dernières années et bat le record. »