La bombe de Love Island, Tom Clare, semble méconnaissable avant la transformation hunky

La bombe de LOVE Island, Tom Clare, a l’air très différente dans une grande photo de retour avec sa sœur.

Le footballeur semi-professionnel, 23 ans, a rejoint le reste de la formation principale dans la villa après que l’énorme rebondissement de l’émission ait été révélé au reste des Islanders.

Tom Clare de Love Island avait l'air méconnaissable à l'adolescence

La star du foot a fait forte impression sur les dames lors de l'émission de lancement d'hier soir

La future star de télé-réalité a incité les fans à faire une double prise lorsqu’ils ont repéré un vieux cliché de vacances de lui à partir de 2016.

Tom, qui n’avait alors que 16 ans, avait l’air très différent alors qu’il posait à côté de sa sœur influenceuse en Thaïlande.

Il portait un ensemble t-shirt et short noir et arborait un look rasé de près.

Pour la première fois de l’histoire, les fans de l’émission de rencontres ITV2 ont pu voter pour la première bombe à entrer dans la villa.

C’était entre Tom et l’administrateur du cabinet d’avocats Ellie Spence, 25 ans – les téléspectateurs votant pour que le hunky entre.

Tom a fait ses débuts à Love Island hier soir et a impressionné les dames avec son visage ciselé, sa barbe impressionnante et son physique musclé.

Les filles ne pouvaient pas cacher leur joie alors qu’il se promenait avec confiance dans la villa.

L’apparition de Tom dans la série survient après qu’il a été révélé qu’il était engagé dans une relation quelques semaines seulement avant de se rendre en Afrique du Sud.

Le footballeur a choqué ses amis en participant à la série, peu de temps après avoir mis fin aux choses avec sa petite amie de longue date.

L’attaquant hunky sortait avec la superbe hôtesse de l’air Emily Mott pendant plus de trois ans avant que les choses ne se terminent soudainement l’année dernière, quelques mois seulement après avoir déclaré publiquement qu’ils seraient ensemble “pour toujours”.

Un initié a déclaré: “Tout le monde a été vraiment choqué de voir Tom apparaître comme une bombe.

“Pour autant que la plupart des gens le sachent, il était vraiment amoureux d’Emily. Ils étaient toujours ensemble et profitaient ensemble de vacances exotiques. Ils parlaient même de mariage à un moment donné.

Tom a été autorisé à faire une pause du Maccesfield FC pour faire le spectacle, mais ils ont laissé la porte ouverte à son retour.

S’exprimant avant son entrée potentielle, Tom a déclaré: «Je suis un bon rire, une bonne ambiance. Je ne suis pas serpent, je n’aime pas ce genre de choses. Si j’ai un problème avec quelqu’un, je lui en parlerai.

“Depuis mon ex-petite amie, personne n’est vraiment venu vers moi et j’ai pensé, ‘Wow’.

« Jusqu’à ce que j’aie ça, je ne vais pas vraiment me contenter de moins. Pas dans le mauvais sens, mais la prochaine personne avec qui je serai, je veux me marier.

