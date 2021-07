La bombe de Love Island, Georgia Townend, est DUMPED alors qu’Hugo s’écarte de la troisième romance dans la villa

La bombe de LOVE Island, Georgia Townend, a été larguée de la villa après seulement deux jours ce soir dans un choc de recouplage – alors que Hugo Hammond a dévié de sa troisième romance.

Georgia, d’Essex, est entrée dans le spectacle comme l’une des trois bombes et s’est dirigée vers le singleton « maudit » Hugo.

3 La bombe de Love Island, Georgia Townend, a été larguée de la villa ce soir après seulement deux jours dans l’émission ITV2

3 Georgia, d’Essex, a été envoyée ce soir après que Hugo ait sauvé Chloe Burrows

Mais ce soir, il a clairement indiqué qu’il ne s’intéressait pas au directeur marketing de 28 ans après avoir rencontré Sharon Gaffka et AJ Bunker plus tôt dans la série.

Tirant Georgia pour une conversation avant le recouplage, Hugo a déclaré: « Pour moi, je dois être complètement honnête avec vous, dès cette première conversation, je n’ai pas eu cette étincelle. »

Ce à quoi Georgia a snipé : « Pour être honnête Hugo, j’avais déjà pensé à ça dans ma tête. »

Mais le moment n’aurait pas pu être pire pour la Géorgie, car quelques instants plus tard, les insulaires se sont réunis pour un réaccouplement de choc – Hugo étant le dernier garçon à choisir sa fille.

Il a choisi de sauver sa copine Chloe Burrows après qu’elle ait été laissée célibataire dans un mouvement de choc par Toby, dont la tête a été tournée par Abigail.

Il tient une bougie pour Chloé…

S’exprimant dans son discours de sortie après avoir quitté la villa, Georgia a déclaré à propos d’Hugo: « Je pense que nous aurions été un bon match; il était vraiment éloquent, poli.

« Je ne sais pas pourquoi il n’y a pas eu d’étincelle. Je pense qu’il tient une bougie pour Lucinda et Chloé…

« Je pense que peut-être à moins qu’il ne soit honnête avec lui-même et qu’il le fasse vraiment, il ne va même pas explorer d’autres options et il veut juste protéger ses amis et s’assurer qu’ils vont bien, ce qui n’est pas une mauvaise chose, c’est juste évidemment dans ce cas, c’est à mes frais.

« Peut-être qu’il ne sait pas vraiment ce qu’il cherche. »

Cette semaine, les fans ont vu la zone d’amis des professeurs d’éducation physique époustouflante AJ Bunker, 28 ans, et la semaine dernière, il a « zoné » l’insulaire Sharon Gaffka.

Les deux femmes ont rapidement été exclues de l’émission ITV2, ce qui a amené d’autres fans à prétendre que Hugo était juste là pour des vacances.

Une personne a tweeté : « #LoveIsland, j’en ai fini avec Hugo. Il cherche juste des vacances gratuites. Il n’est jamais greffé dans cette série. Renvoyez-le chez lui.

Love Island continue demain soir à 21h sur ITV2.

3 Hugo a sauvé Chloé après lui avoir dit de rompre avec Toby plus tôt dans la série

