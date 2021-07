La bombe de Love Island, Danny Bibby, qualifie les garçons de «petits moutons» et dit qu’il est un «mâle alpha» avec un œil sur KAZ

La dernière bombe de LOVE Island, Danny Bibby, a qualifié les garçons de «petits moutons» et se prépare à devenir le mâle dominant de la villa.

Le joueur de 25 ans a un œil sur Kaz et s’attend à ce qu’ils s’entendent tout de suite.

Rex

Danny Bibby est arrivé sur Love Island[/caption]

ITV

Danny comme son œil sur Kaz[/caption]

Et si cela échoue, ne soyez pas surpris de le voir greffer Lucinda ou Sharon.

S’exprimant avant son arrivée, il a déclaré : « Lucinda est mon type – de beaux yeux et bronzée. Sharon est gentille. J’aime l’ambiance de Kaz. Kaz est pétillant comme moi donc je pense que nous nous entendrions comme une maison en feu. Je pense que Kaz et moi allons vibrer.

Il est prêt à donner de l’acier aux gars de la villa et se considère comme un chef d’équipe.

« Les gars ont besoin d’un mâle dominant et j’ai l’impression que c’est moi », a-t-il déclaré. « Les filles ont Faye qui dit comment c’est mais les gars sont tous comme des petits moutons. Il y a

Je ne me serais pas assis en arrière et j’aurais laissé Hugo pleurer.

Après le franc-parler Andrea-Jane, Danny a juré de le dire comme il le voit.

Il a dit: «Pas tellement pour l’attiser, mais je vais dire ce que je pense. Mon père dirait que je n’ai pas de filtre. Je dirai tout ce qui me vient à l’esprit – mauvais ou bon.

Le créateur de mode et mannequin est couvert de tatouages, dont celui de Muhammad Ali et du chanteur Post Malone pour accompagner le portrait de maman Susan.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Il possède une maison de 185 000 £ et essaie de développer une ligne de vêtements.

Une source a déclaré au Sun : « Danny est un gars beau et ambitieux.

« Il a travaillé dur et veut faire bonne impression.





«Sa famille est si fière.

« Ses copains sont vraiment ravis aussi, mais certaines de ses ex-petites amies pensent qu’il est un tricheur amoureux. »

Danny, de Leigh, Gtr Manchester, s’est envolé pour Majorque et pourrait être sur les écrans plus tard dans cette série.