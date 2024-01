La bombe à retardement démographique de la Chine est sur le point d’exploser

Dans son message du Nouvel An 2024, Xi Jinping a déclaré que l’économie chinoise post-Covid avait « soutenu la dynamique de reprise » et que tous les Chinois, y compris à Taiwan, devraient partager la « gloire du rajeunissement de la nation chinoise ».

Ces deux phrases plombées relèvent de la fantaisie. Aussi confiant que puisse se sentir Xi dans son emprise autocratique sur le Parti communiste chinois (PCC), il manque apparemment à la fois de vision et de moyens pour inverser la glissade de la Chine dans le piège classique du revenu intermédiaire. Le rebond économique attendu par le PCC après la pandémie ne s’est pas matérialisé ; Les prévisions du FMI sont sombres. Pendant 60 ans, la population chinoise a augmenté ; nous apprenons maintenant qu’il commence à se contracter. L’année dernière, le taux de mortalité était le plus élevé depuis 1974, lorsque la Chine était ravagée par le chaos de la Révolution culturelle de Mao. Mais plus alarmant encore, le taux de natalité en 2023 a chuté de 5,7 %, le plus bas enregistré dans l’histoire du PCC.

La main-d’œuvre chinoise diminue et sa population vieillit. Il y a aujourd’hui 280 millions de citoyens du PCC âgés de 60 ans ou plus. Plutôt que le glorieux rajeunissement tant vanté par Xi, c’est une bombe à retardement démographique massive en Chine qui est en train de fonctionner.

Comment cela s’est-il développé et Xi sera-t-il capable de le désamorcer ? Vers 1980, le PCC a décidé que le taux de croissance démographique était néfaste et a lancé des mesures obligatoires de planification des naissances connues sous le nom de « politique de l’enfant unique ». Des incitations négatives et la force coercitive ont ensuite été utilisées pour faire baisser les taux de natalité pendant plus de 30 ans. Peu à peu, il devint évident que les choses allaient très mal. Les préjugés patriarcaux traditionnels ont entraîné une généralisation de l’avortement sélectif, de l’infanticide et de l’abandon des femmes. En Chine, on compte aujourd’hui 110 hommes pour 100 femmes, ce qui représente quelque 34 millions d’hommes « excédentaires ». Le travail productif et les impôts d’un jeune travailleur doivent désormais augmenter les pensions de l’État de quatre parents retraités. Le nombre de citoyens retraités du PCC augmentera de plus de 30 % au cours de la prochaine décennie. Le système de retraite actuel ne peut tout simplement pas gérer cela.

En réponse, le PCC a récemment adopté des politiques destinées à encourager la jeune génération à avoir plus d’enfants. Cependant, il s’avère bien plus difficile d’y parvenir que de contraindre les gens à avoir moins. Une mesure du désespoir de Xi est son ordre de facto en mai dernier selon lequel les 2 millions de militaires chinois doivent y participer. Le reste de la population n’est pas impressionné par les diverses incitations matérielles visant à accroître la fécondité.

Qu’on le veuille ou non, après le confinement prolongé et inefficace du Parti Zéro Covid imposé par Xi, les jeunes chinois sont de plus en plus enclins à résister passivement à l’ingérence transactionnelle du Parti dans leur vie privée. Depuis que la pandémie a frappé, les médias sociaux chinois ont été remplis d’échanges nihilistes et mécontents entre jeunes sur l’écart qui se cache derrière le « rêve chinois » fabriqué par Xi et leur propre existence désespérée. Aucune censure d’État n’a étouffé cela.

Les réalités sont dures. L’année dernière, 11,6 millions de diplômés chinois ont tenté d’entrer sur le marché du travail. Une personne sur cinq risque de rester au chômage. D’autres qui ont trouvé du travail sont victimes d’une éthique obsolète de travail acharné et de sacrifices non récompensés. Ils préfèrent faire le strict minimum et abandonnent les vains espoirs d’avancement professionnel, une approche connue sous le nom de « rester à plat ». Xi a vivement critiqué cette idée, mais n’a rien à offrir en retour. Pire encore, dans un discours, il a dit à cinq reprises aux jeunes de s’endurcir et d’apprendre à « manger de l’amertume ». Ils ne sont pas du tout impressionnés par son exhortation à « rechercher les difficultés que l’on s’inflige soi-même » dans la nouvelle normalité économique.

De plus en plus, les Chinois se rendent compte que leurs dirigeants ont abandonné toute prétention à un contrat social fiable pour justifier le régime du parti unique. Ni eux, ni les citoyens libres de Taiwan, n’ont la moindre confiance dans les discours sur le « glorieux rajeunissement » de la Chine. Les deux rives du détroit peuvent constater que l’empereur de Pékin n’a plus de vêtements.

Matthew Henderson est chercheur associé au Council on Geostrategy