Une photographie éditoriale non datée combinant des images de billets de banque en yens japonais avec des indicateurs boursiers.

La banque centrale japonaise a maintenu sa politique ultra-accommodante et a laissé ses taux inchangés vendredi, consciente des « incertitudes extrêmement élevées » sur les perspectives de croissance nationale et mondiale.

Dans une déclaration politique à l’issue de sa réunion de septembre, la Banque du Japon a déclaré qu’elle maintiendrait ses taux d’intérêt à court terme à -0,1% et plafonnerait le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans autour de zéro, comme largement prévu.

« Face aux incertitudes extrêmement élevées entourant les économies et les marchés financiers au pays et à l’étranger, la Banque poursuivra patiemment son assouplissement monétaire, tout en répondant avec agilité à l’évolution de l’activité économique et des prix ainsi qu’aux conditions financières », a déclaré le communiqué. La Banque du Japon a déclaré dans sa déclaration politique Vendredi.

Lors de sa précédente réunion politique en juillet, la BoJ a assoupli son contrôle de la courbe des rendements pour permettre aux taux à long terme d’évoluer davantage en tandem avec la hausse de l’inflation, ce qui constitue le premier changement de politique du gouverneur Kazuo Ueda depuis son entrée en fonction en avril.

Le contrôle de la courbe des rendements est un outil politique par lequel la banque centrale cible un taux d’intérêt, puis achète et vend des obligations si nécessaire pour atteindre cet objectif.