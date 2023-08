La BOJ devrait passer à la nouvelle normalité plus tôt, la politique actuelle est « très nocive »

Le Japon doit passer plus tôt à une « nouvelle normalité » car le régime actuel de politique de taux d’intérêt ultra bas du pays a été « inapproprié » et « très nocif » pour l’économie, selon un stratège.

Les banques centrales du monde entier ont relevé leurs taux de manière agressive pour contenir l’inflation, mais le Japon a maintenu son taux de référence à -0,1 % depuis 2016.

Plus tôt la BOJ passera à une « structure plus normale et laissera les marchés obligataires, les marchés boursiers faire le travail qu’ils doivent faire », mieux ce sera pour les marchés financiers, a déclaré Kevin Hebner, stratège en investissement mondial chez TD Epoch, à CNBC » Squawk Box Asia » lundi.

Vendredi, la Banque du Japon a maintenu ses taux d’intérêt ultra bas inchangés, mais a choqué les marchés financiers en assouplissant son contrôle de la courbe des taux – ou YCC. La banque centrale a annoncé qu’elle proposerait d’acheter Obligations d’État japonaises à 10 ans à 1,0 % dans les opérations à taux fixe, au lieu du taux précédent de 0,5 %. Cela élargit effectivement sa tolérance de 50 points de base supplémentaires, signalant que la BOJ laisserait le rendement à 10 ans augmenter jusqu’à 1,0 %.

« Le type de politique qu’ils ont mis en place depuis un certain temps maintenant, cela avait du sens au milieu des années 90, à la fin des années 90 », a déclaré Hebner.

« C’est une politique inappropriée depuis 20 ans. Le Japon n’a pas eu les mêmes problèmes cycliques », a-t-il noté. « Et quand vous avez des taux d’intérêt nuls, cela crée toutes sortes de distorsions et de dislocations qui, à mon avis, sont très préjudiciables. »

S’éloigner des taux d’intérêt négatifs aurait des effets considérables sur l’économie japonaise, de l’investissement des entreprises à l’épargne des ménages.

« Le plus important pour les investisseurs en actions est que le coût du capital n’est plus nul », a noté Hebner.

« Si vous voulez que les entreprises créent de la valeur à moyen et long terme, il faut que le coût du capital soit réaliste, ce qui n’est plus le cas depuis 20 ans. »