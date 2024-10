La boîte verte / Ester Bruzkus Architekten

© Robert Rieger

Zone : 120 m²

120 m²



Année: 2020



2020



Photographies



Fabricants : GIRA , Audo , Icônes Caparol , Casamance , Ferreira de Sa , Frama , COUP , Kvadrat , Santa Magherita , Svenskttenn , Vola



Architectes principaux :



Ester Bruzkus et Peter Greenberg



















Description textuelle fournie par les architectes. L’appartement utilise des couleurs fortes, des matériaux naturels, une planification précise, des contrastes de fraîcheur et de chaleur – et quelques surprises. En plaçant une boîte de menuiserie verte unique mais complexe au centre du long appartement, la circulation peut circuler sur tous les côtés et la conception tire le meilleur parti des conditions matérielles existantes. La palette de couleurs et de matériaux riches contraste avec les murs et plafonds en béton brut neutre pour harmoniser fraîcheur et chaleur.

Avant qu’Ester Bruzkus Architekten ne transforme l’appartement du dernier étage en une maison confortable pour un couple berlinois vivant un style de vie végétalien, l’appartement vide avait des baies vitrées sur deux côtés et des murs en béton apparent sur les autres côtés.

C’était brut, cool et ouvert – et il y avait quelque chose d’agréable à conserver dans le nouveau design. Ainsi, plutôt que de créer une série de pièces conventionnelles qui feraient obstacle au sentiment d’ouverture, une seule boîte de menuiserie a été placée à l’écart des murs pour créer des espaces entre elle et les murs existants.

Axonométrique

La boîte, laquée dans un vert profond, fonctionne avec des violets dorés chauds et des tons marron pour mettre en valeur le plafond et le mur en béton frais, des matériaux et des couleurs contrastés et des détails soigneusement conçus pour créer une maison à la fois fraîche et confortable.