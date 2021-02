La boîte de vente au détail Redmi Note 10 révèle un écran AMOLED, une caméra principale de 48 MP

Hier, nous avons vu la prochaine boîte de vente au détail de Redmi Note 10 Pro et aujourd’hui, nous avons également les non-Pro.

Et en ce qui concerne les boîtes de vente au détail, celle-ci est révélatrice. Il montre un rendu du téléphone, détaille l’affichage en tant qu’unité FullHD + AMOLED et donne l’appareil photo principal – 48MP.

Nous savons que Redmi dévoilera la série Note 10 le 4 mars, et nous attendons le Redmi Note 10 vanille, le Redmi Note 10 Pro et peut-être même un Redmi Note 10 Pro Max. Redmi a taquiné la série Note 10 pour la protection Gorilla Glass, l’indice IP52, l’écran plat et la conception légère.

L’un des trois pourrait avoir un écran LCD à rafraîchissement rapide, bien que nous ayons le Redmi Note 10 vanille fixé pour cela et cette boîte de vente au détail n’est pas d’accord. Le Pro pourrait être alimenté par un chipset Snapdragon 750G et au moins un membre de la série devrait avoir un appareil photo principal de 108MP.

Redmi Note 10 AMOLED 🤩🤩🤩

-Écran FHD + AMOLED

-Caméra arrière quad 48MP pic.twitter.com/uB6JCIkK23 – Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 23 février 2021

Quoi qu’il en soit, le 4 mars, nous obtenons toutes les réponses.