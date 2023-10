La boîte de streaming Xumo de Comcast et Charter est là

L’apogée de câble traditionnel est peut-être terminé, mais cela ne veut pas dire que les deux plus grandes entreprises américaines n’essaient pas d’évoluer avec leur temps. À la fin de l’année dernière, Comcast et Communications de la Charte ont annoncé qu’ils feraient équipe sur une boîte de streaming pour dissuader les coupeurs de cordon – et maintenant, Xumo est là.

Selon le site corporatif de Comcastla Stream Box Xumo (prononcé « ZOOM-oh ») est arrivée aujourd’hui dans les foyers abonnés à Charter Communications’ Spectre, les clients Xfinity de Comcast ayant accès au service «bientôt». L’appareil « offre la possibilité d’accéder à des centaines d’applications de streaming par abonnement et financées par la publicité, notamment Apple TV+, Disney+, Hulu, Max, Netflix, Peacock, Pluto, Prime Video, Tubi, Xumo Play, et plus encore ».

Une vidéo sur le site Web de Xumo vante la simplicité « plug-in and play » de l’appareil, et le marketing autour du lancement souligne à quel point il est facile à utiliser, cependant comme le souligne Variety, les deux sociétés adoptent des approches légèrement différentes avec leurs clients : « Alors que Charter positionne le boîtier Xumo comme un moyen de dissuasion contre les coupe-câbles – comme une valeur ajoutée à son offre de télévision par câble – Comcast cherche à l’utiliser comme un moyen d’améliorer son offre de télévision par câble. la valeur de son service haut débit grand public. Les clients Internet Xfinity de Comcast pourront obtenir la Xumo Stream Box dans le cadre de leur service sans payer de supplément, tandis que les nouveaux clients Spectrum Video « obtiendront une Xumo Stream Box gratuite par foyer Spectrum pendant 12 mois. Après cela, ils peuvent soit payer 60 $ pour un achat pur et simple de l’appareil, soit choisir de payer des frais de service de 5 $/mois pour l’utiliser. Les abonnés Spectrum TV existants peuvent également acheter ou payer des frais de service pour une boîte Xumo pour les mêmes termes,» selon le métier.

Dans un rapport sur le site Comcast, le président de Xumo, Marcien Jenckes, s’est appuyé sur l’idée que le service séduirait les clients qui pourraient être submergés de choix, dans le but de fournir « une expérience de divertissement complète qui brise les silos de streaming et rend la télévision à nouveau facile ». Ailleurs dans le communiqué de presse, Comcast vante « une expérience de visionnage organisée et axée sur le contenu qui allie une personnalisation basée sur l’IA et des recommandations éditoriales dirigées par l’homme pour aider les clients à trouver quelque chose à regarder sans avoir à accéder et quitter des applications ».

Mise à jour, 3 octobre, 13h50 : Cet article a été mis à jour pour préciser que les nouveaux clients Spectrum Video recevront un appareil gratuitement pendant la première année.