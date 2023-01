La boîte de nuit fait un changement surprenant de code vestimentaire et INTERDIT un vêtement spécifique – disant que c’est un “signe d’un fauteur de troubles”

Une BOÎTE DE NUIT a interdit un vêtement spécifique pour éradiquer les “fauteurs de troubles”.

Le lieu a introduit une interdiction générale bizarre des chaussures rouges, car les patrons pensent qu’elles sont un “drapeau rouge” pour un mauvais comportement.

Le propriétaire de la discothèque insiste sur le fait que les chaussures rouges attirent les mauvais comportements Crédit : Getty

Bar1 à Perth, en Australie, a proposé la nouvelle règle dans le but de réprimer une augmentation des comportements violents dans la discothèque.

Le propriétaire du lieu insiste sur le fait que ce sont les chaussures rouges qui attirent les mauvais comportements.

Malcolm Pages a déclaré que son interdiction ne s’appliquerait qu’à “un certain style de personne” et non à quelqu’un qui est “bien habillé”.

Il a déclaré que la règle serait introduite le 1er février, ajoutant : “Oui, nous sommes sérieux”.

Pages a déclaré à Radio 6PR de Perth: “Si vous êtes à un cocktail ou à un 21 et que vous vous déguisez en une femme bien habillée en chaussures rouges, on ne vous dira pas de changer de chaussures.

“Il s’agit plutôt d’un certain élément de la personne qui a des Nike rouges, des ASIC ou des New Balance à assortir avec une grosse chaîne épaisse et une certaine chemise.

“C’est un peu eshay ou le héros de la banlieue locale. Chaque pub, boîte de nuit, bar, agent de sécurité, policier vous dirait que le héros local porte un certain style de vêtements.

“C’est un look qui a pris de l’ampleur au cours des 12 à 18 derniers mois à Perth et en Australie.

“Malheureusement, assez souvent, lorsqu’on leur demande de partir une grande partie du temps, ils portent des chaussures rouges.”

Le mot “eshay” est l’équivalent d’appeler quelqu’un en “chav” au Royaume-Uni.

Pages a déclaré que les clubbers portant des baskets rouges ont souvent une attitude de “dur à cuire”.

Mais certains fêtards ont qualifié l’interdiction de “discriminatoire” – ce que Pages a nié.

Un local a déclaré : “Je porte toujours les chaussures rouges, vous savez, j’en ai presque quatre ou cinq.

“Je ne pense pas être une personne dangereuse, je ne suis pas un fauteur de troubles.”

Un autre a déclaré: “Je pense que ça a l’air cool et c’est juste l’une de mes couleurs préférées.

“Vous ne devriez pas juger les gens en portant ça.”

En vertu de la loi sur les alcools en Australie, les lieux d’accueil peuvent légalement appliquer un code vestimentaire.

L’interdiction de la discothèque entrera en vigueur le mois prochain.