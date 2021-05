La boîte de fuite de Realme X7 Max 5G confirme les spécifications du téléphone à venir

Realme était censé lancer son smartphone X7 Max 5G en Inde aujourd’hui, pour commémorer son anniversaire de trois ans. Mais l’annonce a été reportée en raison de la vague dévastatrice du COVID-19 en Inde.

Nous avions déjà entendu dire que le Realme X7 Max 5G était une GT Neo rebaptisée et cela a maintenant été confirmé par une image de la boîte de vente au détail du téléphone.

Il montre une partie des spécifications, y compris le chipset MediaTek Dimensity 1200 compatible 5G et l’écran AMOLED compatible 120 Hz.

Source de l’image: @Gadgetsdata

Nous examinons donc probablement également un Super AMOLED 1080p de 6,43 pouces pour le Realme X7 Max, une configuration de caméra arrière 64MP large + 8MP ultrawide + 2MP macro, une caméra selfie 16MP, 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM et une batterie de 4500 mAh avec Charge de 50 W. Il y a des subtilités comme des haut-parleurs stéréo, un stockage UFS 3.1, NFC et un scanner d’empreintes digitales optique sous l’écran.

Nous vous tiendrons au courant dès que Realme reprogrammera le lancement du X7 Max 5G en Inde.

Passant par