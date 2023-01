La boîte à pizza roumaine dans la vidéo de réponse à Greta Thunberg a-t-elle révélé l’emplacement d’Andrew Tate ?

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Quelques heures seulement après la dispute humiliante d’Andrew Tate sur Twitter avec la militante pour le climat Greta Thunberg, l’influenceur controversé a été arrêté par les autorités roumaines pour trafic d’êtres humains et enquête sur un viol.

L’ancien kickboxeur de 36 ans, qui a acquis l’infamie pour ses opinions misogynes, a été appréhendé par la police roumaine après être descendu jeudi dans une villa où il séjournait avec son frère.

Il a été largement spéculé sur les réseaux sociaux que l’arrestation n’aurait peut-être jamais eu lieu s’il n’avait pas publié une vidéo de clapback pour se moquer de Mme Thunberg sur Twitter.

La Direction roumaine des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme, qui attendait depuis neuf mois le retour des frères Tate en Roumanie, a mobilisé ses forces et est descendue dans leur villa après avoir appris qu’ils se trouvaient dans le pays via leurs publications sur les réseaux sociaux, selon des sources proches de l’enquête. a déclaré à la sortie roumaine Gandul.

“Les autorités roumaines avaient besoin de preuves qu’Andrew Tate était dans le pays, alors elles auraient utilisé ses publications sur les réseaux sociaux”, a tweeté l’avocate des droits civiques Alejandra Caraballo, partageant une capture d’écran de la vidéo de M. Tate de la veille.

“Sa vidéo ridicule d’hier présentait une pizza d’une chaîne de pizza roumaine, Jerry’s Pizza, confirmant qu’il était dans le pays.”

Cependant, dans un entretien avec le Poste de Washington, Ramona Bolla, porte-parole de la Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme, a nié que les boîtes de pizza dans la vidéo Twitter aient joué un rôle dans l’arrestation de M. Tate, affirmant que “ce fut un travail difficile de rassembler toutes les preuves”.

Cela a commencé après que M. Tate a tenté de se moquer de Mme Thunberg et a tagué l’activiste climatique dans un Twitter Publierdemandant son adresse e-mail afin qu’il puisse “envoyer une liste complète de ma collection de voitures et de leurs énormes émissions respectives”.

Le lendemain, la militante pour le climat a répondu par un tweet, en disant : « Oui, s’il vous plaît, éclairez-moi. écrivez-moi à smalldi *** energy@getalife.com.

L’échange est rapidement devenu viral, le message de Mme Thunberg recueillant des millions de likes et a inspiré un certain nombre de sujets tendance.

M. Tate a riposté en partageant une vidéo de réponse, disant à Mme Thunberg, nominée pour le prix Nobel et Temps personne de l’année, pour “avoir une vie”.

Dans la vidéo, M. Tate a fumé un cigare en peignoir et une personne hors champ lui a donné une pile de boîtes à pizza de la chaîne de pizzas roumaine Jerry’s Pizza. Il a essayé de plaisanter sur le refus de recycler les boîtes pour narguer Mme Thunberg.

Mais Mme Thunberg a eu le dernier mot en publiant un tweet après l’arrestation de M. Tate disant : “Voilà ce qui se passe lorsque vous ne recyclez pas vos boîtes de pizza”.

Les frères Tate font l’objet d’une enquête criminelle depuis avril. Ils ont été détenus aux côtés de deux suspects roumains.

“Les quatre suspects … semblent avoir créé un groupe criminel organisé dans le but de recruter, héberger et exploiter des femmes en les forçant à créer du contenu pornographique destiné à être vu sur des sites Web spécialisés moyennant un coût”, ont déclaré les procureurs.

L’ancien kickboxeur a gagné un large public d’hommes en ligne et a été banni de divers sites de médias sociaux, pour ses opinions agressives et souvent misogynes, notamment que les femmes devraient «fermer la gueule, avoir des enfants, rester à la maison, être calme et fais du café ».

Son compte sur Twitter a été rétabli aux côtés de Donald Trump et Kanye West suite au rachat d’Elon Musk.

En 2016, il a été expulsé de l’émission de télé-réalité Grand frèreaprès qu’une vidéo soit apparue de lui frappant une femme avec une ceinture, et un deuxième clip le montrait en train de dire à la femme de compter les ecchymoses qu’il avait laissées sur son corps.