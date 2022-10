La boîte à lunch chauffante Nifty Warming de Crockpot est à 33% de réduction juste à temps pour l’automne

Parfois, par une journée froide, seul un déjeuner chaud suffit, et maintenant que l’automne est arrivé, le temps frais peut devenir la norme pendant un certain temps. Si vous êtes maintenant un grand fan du micro-ondes (et qui vous en voudrait ?), Crockpot propose une version boîte à lunch électrique pratique de sa mijoteuse signature pour réchauffer vos aliments au travail ou à l’école. La est actuellement en vente à 33% de réduction, ce qui ramène le prix à 30 $ (normalement 45 $). C’est un excellent cadeau pour quiconque doit se rendre au bureau par temps froid ou pour les étudiants vivant sur le campus.

Personnellement, j’en arrache un en vente, mais ne pas à utiliser comme prévu. Je travaille à la maison, mais ce petit bol chauffé sera le récipient parfait pour les trempettes chaudes, y compris le queso, la trempette au poulet Buffalo et l’artichaut aux épinards. Ma mijoteuse principale est tout simplement trop grande pour ceux-ci.

Mijoteuse



Le design est simple avec un couvercle hermétique et un insert en métal qui ressort pour être lavé après. Branchez-le simplement dans une prise lorsque vous arrivez au travail ou à l’école ou que vous en avez besoin pour vous réchauffer. En quelques heures, votre ragoût, votre soupe ou les restes de la veille seront chauds et prêts à manger.

