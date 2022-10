La bobine de Riva Arora avec Karan Kundrra sur sa dernière chanson Akhiyan est critiquée pour son âge; les internautes incrédules

Karan Kundra et Erica Fernandes‘ chanson Akhiyan a été libéré il y a quelques jours. Il a gagné en popularité assez rapidement compte tenu des deux célébrités populaires qui figuraient dans la chanson. Bientôt, la chanson a commencé à devenir tendance et les fans des deux stars de la télévision ont commencé à créer des bobines et à les partager en ligne. Et parmi tous ceux qui font des bobines sur Akhiyan, il y a une actrice de télévision et de cinéma Riva Arora. La bobine devient virale en ligne et comment ! Karan Kundrra et le chanteur d’Akhiyan, Shekhar Khanijo également présenté dans la vidéo de la bobine. Cependant, il devient viral pour la mauvaise raison.

La bobine de Riva Arora avec Karan Kundrra se fait critiquer

La vidéo de bobine de Riva Arora sur Akhiyan est à la mode dans la section Entertainment News. Dans la vidéo de la bobine, on peut voir Riva comme la petite amie de Shekhar mais le trompant en rencontrant d’autres personnes dans des pubs. La personne qu’elle rencontre se trouve être Karan Kundrra et la bobine les représente à la fois en train de discuter et de passer un bon moment autour d’un verre. Cependant, la vidéo de la bobine est passée sous le scanner des internautes qui sont mortifiés de voir une fille mineure agir avec un homme mûr dans une bobine.

Les internautes remettent en question la vidéo de Riva Arora avec Karan Kundrra

La bobine a été déposée sur la poignée Instagram officielle de Riva Arora il y a quelques jours. Le compte est géré par sa mère, selon la biographie sur la page Instagram de Riva Arora. De nombreux internautes ont commenté la bobine de Riva en demandant qu’elle ne devrait pas faire de telles vidéos. Il y avait aussi une discussion sur son âge. Il semble que Riva Arora n’ait que 12 ans. Et la présenter dans une vidéo comme l’histoire d’Akhiyan semble trop mature pour que le public puisse la digérer. Ils ont appelé la mère de Riva pour la même chose. La bobine a été partagée sur YouTube, ce qui a suscité de nombreuses réactions négatives.

Les internautes RÉAGISSENT sur le reel de Riva Arora avec Karan Kundrra et Shekhar Khanijo :

Cette. C’est pour cela que nous nous battons. Et dégoûté. Pas à propos de kundra à propos de tejasswi. Tout ne tourne pas autour de vos idoles. Sortez de BB et de Twitter et sachez ce qui se passe dans le pays et ce qui est bien et mal. Exploiter un enfant pour la gloire, c’est ? pic.twitter.com/61jdeogJwd Mon-Gangsta ? (@Mon_Geller29) 13 octobre 2022

Qui est Riva Arora ?

Riva Arora a travaillé à la télévision et au cinéma. Elle a travaillé dans des films tels que MOM, URI: The Surgical Strike de Vicky Kaushal, Mard Ko Dard Nahin Hota, Bharat de Salman Khan, Gunjan Saxena de Janhvi Kapoor et plus encore. Elle a fait partie d’émissions de télévision telles que Pavitra Bhagya et Mere Papa Hero Hiralal. Il semble qu’elle ait également participé à une série Web produite par Ekta Kapoor.