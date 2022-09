La BMW Z4 2023 n’obtient pas la transmission manuelle de la Toyota Supra

Que ce passe-t-il Le roadster BMW Z4 subit quelques modifications pour l’année modèle 2023, mais il ne reçoit pas de transmission manuelle. Pourquoi est-ce important Le jumeau fraternel du Z4, le Toyota GR Supra, a ajouté une option manuelle à six vitesses pour 2023, mais BMW ne propose que sa version avec une boîte automatique à huit vitesses. Et après À partir de 53 795 $, destination comprise, la BMW Z4 2023 devrait être mise en vente en novembre.

BMW a annoncé mardi quelques mises à jour pour le roadster Z4 2023, dont les plus importantes sont de nouvelles couleurs (violet !) et des équipements de série supplémentaires. Sinon, le Z4 est en grande partie le même que jamais, ce qui pourrait être une déception pour certaines personnes, en particulier celles qui espéraient une transmission manuelle.

Pourquoi le Z4 aurait-il soudainement une option manuelle ? Ne cherchez pas plus loin que Toyota. La BMW Z4 et la Toyota GR Supra sont des jumelles fraternelles, co-développées par les constructeurs allemands et japonais. Ils partagent la majorité de leurs pièces mécaniques – des choses comme les moteurs, les transmissions, etc. Mais alors que la Supra 2023 à six cylindres peut maintenant être commandé avec une boîte de vitesses manuelle à six rapportsla Z4 mise à jour continue avec seulement une boîte automatique à huit rapports.

BMW



La transmission automatique est standard avec l’un ou l’autre moteur : un I4 turbo de 2,0 litres dans le Z4 sDrive30i et un I6 turbo de 3,0 litres dans le Z4 M40i. Le premier produit 255 chevaux et 295 livres-pied de couple tandis que le second augmente la puissance à 382 chevaux et 369 livres-pied. Les deux modèles sont livrés en standard avec des roues de 18 pouces, mais de nouvelles options de 19 pouces sont également disponibles.

Quoi de neuf? Le Z4 sDrive30i est doté de l’ancienne norme optionnelle du pack M Sport, qui comprend des prises d’air avant redessinées, de nouveaux seuils latéraux et un tablier arrière plus sculpté. À l’intérieur, le 30i a des sièges sport, un volant en cuir et des badges M à gogo.

En raison du nouveau kit M Sport standard, le Z4 sDrive30i de base est également plus cher à l’approche de 2023 : 53 795 $ dont 995 $ pour la destination, soit une augmentation de 1 300 $ par rapport au modèle 2022. Le Z4 M40i 2023, quant à lui, commence à 66 295 $, destination comprise, ce qui est le même qu’avant. Les modèles 2023 mis à jour devraient être mis en vente en novembre.