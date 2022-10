La BMW M2 2023 a 453 chevaux, une transmission manuelle et de superbes évasements d’ailes

La division M de BMW a été sur une lancée ces derniers temps, introduisant de nouvelles générations de M3 et M4 qui ont traction intégrale disponibleplusieurs modèles de milieu de gamme comme le nouveau M240i, et même ses débuts la XM, la première voiture M autonome depuis les années 1970. Maintenant, BMW a fait ses débuts le M2 2023la deuxième génération du coupé sport d’entrée de gamme de la marque M basée sur la Série 2.

Grâce à une série de fuites de mauvaise qualité, nous avons déjà été au courant des looks controversés du M2, mais je pense que son design est en fait plutôt cool et semble certainement mieux dans ces images officielles. Comme la Série 2, il est basé sur le nouveau M2 a un design plus carré avec des ailes super larges qui me rappellent une voiture de rallye des années 1980 – BMW dit qu’il est globalement plus large de 0,6 pouce que l’ancien M2 et a une voie avant plus large de 1,5 pouce . Ses naseaux sont encore assez petits et semblent moulés dans la carrosserie, avec de grandes prises d’air inférieures rectangulaires faisant écho aux formes. Heureusement, il n’y a pas de faux évents sur les panneaux de quart avant ou les pare-chocs, et les réflecteurs verticaux dans le pare-chocs arrière sont un bon moyen d’intégrer des capteurs de stationnement.

BMW



La M2 utilise le même moteur six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres S58 que la BMW M3 actuelle, mais avec une mélodie légèrement moins puissante. Il développe 453 chevaux et 406 livres-pied de couple, soit une augmentation de 48 ch par rapport à l’ancienne M2 Competition, mais 20 ch de moins que la M3. La puissance maximale arrive à 6 250 tr/min tandis que le couple maximal est atteint entre 2 650 et 5 870 tr/min, et le moteur tourne à une ligne rouge de 7 200 tr/min. Une boîte manuelle à six rapports avec correspondance du régime est de série, mais une boîte automatique à huit rapports est facultative, les deux transmissions transmettant la puissance aux roues arrière. BMW affirme que le M2 atteindra 60 mph en 4,1 secondes avec le manuel ou 3,9 secondes avec l’automatique, et la vitesse de pointe est de 155 mph en standard ou de 177 mph avec le pack conducteur M en option.

Un différentiel arrière actif est de série et les conducteurs peuvent choisir entre 10 étapes du contrôle de stabilité. Le M2 a pour la première fois une configuration de roues décalées, avec des roues de 19 pouces à l’avant portant des pneus 275/35 et des roues arrière de 20 pouces avec des pneus 285/30. Il y a des étriers de frein à six pistons avec des disques de 15 pouces à l’avant et des étriers à un piston avec des freins de 14,6 pouces à l’arrière, et le M2 offre deux réglages pour la sensation de pédale. Les autres caractéristiques standard incluent des amortisseurs adaptatifs, un rapport de direction variable avec deux réglages et des composants de contreventement et de suspension de châssis spécifiques à M.

BMW



L’intérieur du M2 reçoit le nouvel écran de BMW qui associe un groupe de jauges de 12,3 pouces et un écran tactile de 14,9 pouces dans un boîtier incurvé, et les écrans ont un certain nombre d’affichages et de pages de performances spécifiques à M. Comme sur le M3, le M2 dispose d’un chronomètre et d’un analyseur de dérive intégrés. Les panneaux de porte ont des panneaux de garniture éclairés qui s’allument dans les couleurs M, et les sièges sport en cuir sont de série. Le groupe carbone disponible ajoute un toit en fibre de carbone, des garnitures en carbone supplémentaires et les mêmes sièges baquets en carbone agressifs que le M3. Les autres options comprennent des phares à DEL adaptatifs, un volant chauffant, un régulateur de vitesse adaptatif et un affichage tête haute.

L’usine de BMW au Mexique commencera à pomper le nouveau M2 dans quelques mois, les livraisons aux États-Unis commençant au premier trimestre de 2023. Il commencera à 63 195 $, y compris des frais de destination de 995 $, ce qui rend le nouveau M2 3 300 $ plus cher que le ancien modèle mais 10 600 $ moins cher qu’un M3 2023.