La BMW Alpina XB7 2023 a 630 chevaux et ce visage maladroit

Alpina sait vraiment comment rendre les voitures BMW encore plus cool. Nous avons toujours aimé les produits de la société de réglageet nous ne voyons pas grand-chose à ne pas aimer à propos de l’Alpina XB7 2023 qui a fait ses débuts mardi – à part les étranges phares divisés, de toute façon.

L’Alpina XB7 s’appuie sur le X7 M60i, ce qui signifie qu’il utilise le nouveau V8 biturbo de 4,4 litres de BMW avec la technologie hybride douce de 48 volts. La puissance totale est évaluée à 630 chevaux et 590 lb-pi de couple, des augmentations de 100 ch et 37 lb-pi. Cela signifie que l’Alpina XB7 peut sprinter à 60 mph en seulement 3,9 secondes, bien qu’il soit intéressant de noter que malgré la puissance supplémentaire, il ne s’agit que d’une amélioration de 0,1 seconde par rapport au X7 M60i.

Pourtant, nous aimons le nouveau moteur V8. Il y a des tonnes de punch bas de gamme et le système hybride doux de 48 volts permet à la technologie d’arrêt/démarrage de fonctionner en douceur. La transmission intégrale est de série, tout comme une transmission automatique à huit rapports, et l’Alpina XB7 est livrée de série avec des technologies rapides comme un différentiel à glissement limité actif et une direction d’essieu arrière. La le X7 standard roule comme dans un rêvenous n’attendons donc rien de moins de l’Alpina, même avec son réglage de châssis spécifique au modèle (lire : légèrement plus rigide).

Bien sûr, le chignon Alpina ne se limite pas à la performance. Les touches de style incluent ces superbes roues de 23 pouces avec le design à 20 rayons d’Alpina, bien que des roues plus petites de 21 pouces soient disponibles si vous préférez. La calandre illuminée a un aspect d’éclairage en cascade, qui devrait avoir l’air radieux la nuit, et à l’intérieur, il y a un contrôleur iDrive en verre Alpina unique, du cuir Lavalina, différentes garnitures en bois et plus encore.

L’Alpina XB7 est livré en standard avec à peu près tous les équipements optionnels du X7, d’où son prix de départ de 145 995 $, y compris des frais de destination de 995 $. BMW indique que les carnets de commandes Alpina XB7 ouvriront en septembre et que les premières livraisons auront lieu au début de l’année prochaine.