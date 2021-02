Shaktikanta Das, gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde, a déclaré plus tôt dans la journée que la banque centrale avait exprimé des inquiétudes quant à la viabilité des crypto-monnaies avec le gouvernement indien. S’adressant à CNBC-TV18, Das a déclaré: «Nous avons certaines préoccupations majeures concernant la crypto-monnaie. Nous les avons communiqués au gouvernement. C’est à l’étude au gouvernement et je m’attends et je pense que tôt ou tard, le gouvernement prendra un appel et, si nécessaire, le Parlement examinera et décidera également.

Les préoccupations soulevées par Das surviennent à un moment où des rapports ont largement affirmé que le gouvernement indien envisageait une interdiction de tout commerce et détention de crypto-monnaies privées, mais reste ouvert à la possibilité d’une monnaie numérique soutenue par le centre qui utilisera la blockchain technologie mais évitez les fragilités des crypto-monnaies privées. Le principal problème pour RBI avec ces crypto-monnaies est lié à la stabilité financière des monnaies non fiduciaires, a déclaré Das.

Cependant, Das a souligné que s’il avait soulevé des préoccupations concernant les crypto-monnaies, la RBI reste ouverte sur l’utilisation de la blockchain comme technologie sous-jacente centrale. «Je tiens également à préciser que la technologie blockchain est différente. Les avantages de celui-ci doivent être exploités, c’est autre chose, mais sur la crypto, nous avons des préoccupations majeures sous l’angle de la stabilité financière », a-t-il déclaré à CNBC-TV18.

Aux côtés de l’Inde, les gouvernements d’autres pays ont également soulevé des inquiétudes concernant la volatilité des crypto-monnaies, car elles sont détenues par des entités privées, entraînant une fluctuation massive des prix et une stabilité minimale. Le gouvernement indien, sur cette note, devrait mettre en place un comité interministériel de haut niveau qui prendra un appel sur l’avenir des crypto-monnaies en Inde. Les contributions transmises au gouvernement par le gouverneur de la RBI, Das, devraient également jouer leur rôle dans la décision globale.