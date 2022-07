La Block Party du centre-ville de Kelowna est de retour pour la première fois depuis 2019

Pour la première fois depuis 2019, la Block Party de la Downtown Kelowna Association (DKA) est revenue sur l’avenue Bernard le samedi 23 juillet.

Des milliers de personnes ont parcouru Bernard et apprécié plus de 60 entreprises, boutiques et présentoirs. Il y avait de nombreux vendeurs de nourriture, des possibilités de magasiner localement, des jeux pour les enfants et les familles, et plus encore.

De la musique live était également présentée tout au long de la journée sur la scène Westcrop de Neighborhood Plaza.

À la Family Fun Zone de Neighborhood Square, il y avait des expériences scientifiques, un château gonflable, des activités de réalité virtuelle et un dinosaure animatronique incroyablement populaire.

La Block Party de DKA a été annulée en 2020 et 2021 en raison de la pandémie.

