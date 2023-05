La blessure traumatique de Jake Meyers appartient au passé. Un coup de mur l’a prouvé.

MILWAUKEE – Son dos tourné vers le terrain alors qu’un ballon volant planait au-dessus de sa tête, Jake Meyers a levé son bras droit et s’est préparé à l’impact. Avant son arrivée, la balle de baseball s’est installée dans son gant, une sorte de note de bas de page dans toute cette séquence.

Meyers est un maître des prises magnifiques, peut-être le meilleur voltigeur central défensif dont personne dans le sport ne parle. Le temps de jeu sporadique limite son exposition à l’échelle de la ligue. Il en a été de même pour une horrible blessure à l’épaule sur un jeu similaire à celui-ci, un ballon volant bien frappé vers le terrain central tout de suite lors du quatrième match de la série de championnats de la Ligue américaine 2021.

Passer au-delà a pris près de deux ans. Les blessures traumatiques peuvent saper une certaine liberté ou intrépidité de leurs victimes, les faisant réfléchir à deux fois avant d’essayer de reproduire les mêmes jeux qui les ont mis sur la liste des blessés.

Lundi soir à American Family Field, Meyers a été contraint d’abandonner toute hésitation qu’il aurait pu avoir. Au cours de la deuxième manche, Owen Miller a écrasé un curseur suspendu à 405 pieds du champ central. La balle de baseball a quitté sa batte à 101,3 mph et, selon Statcast, avait une probabilité de capture de 20%.

« Je pense juste que c’était un jeu bizarre il y a deux ans », a déclaré Meyers avant la défaite 6-0 de mardi contre les Brewers. «Beaucoup de grands jeux sont réalisés autour du mur et la défense est quelque chose dont je suis très fier et dans lequel je veux être excellent. Je vais devoir faire ces jeux.

Le jeu d’il y a deux octobre a obligé Meyers à sauter et à atteindre le mur du terrain à taux garanti de Chicago. Meyers a laissé son bras droit pendre au-dessus du mur et s’est déchiré le labrum de son épaule gauche en tombant en arrière. Le missile de Gavin Sheets a également dégagé le mur du terrain central pour un home run en solo, aggravant les choses dans une séquence par ailleurs misérable.

Selon Statcast, la balle que Miller a frappée lundi n’aurait été qu’un coup de circuit dans neuf stades. American Family Field n’en faisait pas partie. Meyers n’a pas eu besoin de faire le type de saut qu’il a fait à Chicago, ni d’étendre son bras droit par-dessus le mur. Cela ne diminue en rien l’importance de la prise.

L’épaule droite de Meyers – pas celle de gauche réparée chirurgicalement – a heurté la clôture. Le chapeau s’est envolé de sa tête quand il l’a fait. Meyers est resté au sol pendant quelques instants, amenant nombre de ses coéquipiers inquiets sur la plus haute marche de l’abri.

« Tout le monde a retenu son souffle pour voir comment il allait », a déclaré le manager Dusty Baker.

Meyers a reconnu que l’impact « m’a en quelque sorte coupé le souffle ». Il est resté sur la terre pour reprendre son souffle et s’assurer qu’il n’était pas blessé. Un sourire se dessina sur son visage lorsqu’il se leva.

« Courir contre le mur et se blesser, il y a eu un traumatisme là-bas », a déclaré Meyers. « Mais j’ai passé beaucoup de temps l’année dernière à vivre beaucoup de cela. Être capable de faire un jeu comme ça, c’est très amusant en général, mais dans ce sens, absolument, faire quelque chose qui peut être difficile pour vous peut vous aider à long terme. C’était génial de faire une pièce comme ça.



Jack Meyers. (Carmen Mandato/Getty Images)

Baker a ajouté: « Cela aide beaucoup, une fois que vous faites un jeu comme celui-là, cela soulage en quelque sorte votre esprit de la blessure passée et (vous pouvez) dire » OK, je vais bien maintenant. « »

Meyers a raté les 69 premiers matchs de la saison dernière après avoir subi une opération à l’épaule. Il ressemblait à une coquille de lui-même à son retour. Le directeur général de l’époque, James Click, a presque reconnu que l’équipe avait mal géré le retour de Meyers dans l’équipe des ligues majeures. Une intersaison saine a fait des merveilles pour sa confiance. La naissance de sa fille, Ava, cet hiver a également permis à Meyers d’avoir un nouveau sens de la perspective.

La fabrication a suivi. Meyers vaut six points défensifs enregistrés dans le champ central, selon Sports Info Solutions, mais l’équipe n’a jamais eu besoin de preuves qu’il pouvait défendre. Meyers devait se frayer un chemin dans plus de temps de jeu.

Depuis qu’il a inséré un coup de pied dans sa position de frappeur le 17 avril, Meyers a coupé .290/.371/.484. Parmi tous les joueurs de position Astros, seul Yordan Alvarez a un wRC + et un OPS plus élevés au cours de cette période de 27 matchs.

Meyers poursuit en dehors de la zone de frappe à un niveau de 25,8%, le plus bas en carrière, mais affiche également le taux de coups durs le plus bas de sa carrière. Meyers a ajouté son coup de pied de jambe, en partie, pour générer plus d’élan vers l’avant et faire démarrer son swing plus rapidement. Un contact plus dur devrait suivre, mais il n’a pas été là assez régulièrement.

Pourtant, Meyers a le deuxième pourcentage de slugging le plus élevé de l’équipe depuis le 17 avril. De meilleurs transferts entre son gant et son bras de lancement réparé chirurgicalement ont également ajouté une moyenne de deux miles par heure à ses lancers extérieurs. Il n’a pas encore gagné de temps de jeu tous les jours – Chas McCormick a commencé mardi dans le champ central – mais Meyers pourrait être sur le point de forcer la main de Baker.

« J’ai juste l’impression d’essayer d’entrer dans un rythme et une routine pour passer la journée avant un match et j’ai l’impression de faire beaucoup de choses similaires tout au long de la journée pour me préparer au match et vraiment se sentir à l’aise dans le jeu et simplement concourir », a déclaré Meyers. « Je pense que c’est le plus important pour moi – je viens de concourir dans tous les aspects du jeu. »

(Photo du haut de la prise de lundi : Stacy Revere / Getty Images)