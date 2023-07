La blessure de Sam Kerr est un coup dur pour les Australiens, fans neutres confondus

Doug McIntyre Journaliste de football

De toutes les blessures subies par les joueuses vedettes avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, celle-ci pourrait être la plus douloureuse.

Sam Kerr n’a pas été exclu du tournoi, bien sûr, comme l’Angleterre Beth Mead, la Française Delphine Cascarino, la Néerlandaise Vivianne Miedema ou le trio de l’USWNT composé de Catarina Macario, Mallory Swanson et la capitaine Becky Sauerbrunn l’ont tous été.

Pourtant, jeudi, en pratique, l’impact a été largement le même. Tête d’affiche incontestée de l’Australie et peut-être la meilleure attaquante pure du football féminin, Kerr n’a pas pu s’adapter à la victoire 1-0 des Matildas contre la République d’Irlande en première journée en raison d’une maladie du mollet qu’elle a subie à l’entraînement la veille.

C’est assez grave que Kerr ait déjà été exclu du deuxième match de groupe des Australiens, contre le Nigeria. Les souches de mollet peuvent être notoirement lentes à guérir. Le temps de récupération habituel est d’une à trois semaines. Même si elle est capable de jouer dans la finale du premier tour contre le Canada, dans quelle mesure et pour combien de temps reste à voir.

Quoi qu’il en soit, c’est un coup dur pour Kerr, son pays et la compétition dans son ensemble.

Aussi bien les Australiens que les neutres espèrent évidemment que Kerr se rétablira plus tôt que tard ; qu’elle ne manque que le match d’ouverture et le deuxième match des Matildas, puis revient pour revendiquer son rôle de visage de l’Australie / Nouvelle-Zélande 2023 et, si tout se passe comme prévu, le trophée quand tout est dit et fait.

Mais c’est une mauvaise nouvelle aggravée par le fait qu’elle est apparemment sortie de nulle part, moins d’une heure avant le coup d’envoi du match contre les Irlandais et alors que leur co-hôte Kiwis clôturait la première victoire de ce pays en Coupe du monde. Le moment le rend d’autant plus choquant et d’autant plus cruel.

Cet événement est censé être le moment brillant de Kerr, 29 ans. C’est censé représenter une opportunité unique pour l’athlète la plus populaire d’Australie, à l’apogée de ses pouvoirs et en plein dans son apogée sportive, de montrer ce qu’elle peut faire sur la plus grande scène que son sport a à offrir et devant son propre public adorateur.

L’équipe de ‘World Cup Tonight’ réagit à la blessure de Sam Kerr et discute du joueur australien qui intensifiera

Près de 76 000 fans vêtus des maillots ambrés des Matildas – un pourcentage important d’entre eux arborant le nom de Kerr et le célèbre numéro 20 au dos – se sont rassemblés au Stadium Australia jeudi pour encourager leur héros, pour voir Kerr mener sa nation vers ce qu’ils espèrent être son premier titre lorsque la finale de la Coupe du monde aura lieu dans la même arène le 20 août.

Il est difficile d’exagérer à quel point Kerr est aimé dans un pays qui préfère son propre type de football – les règles australiennes – ainsi que le cricket, le rugby et même le basket-ball au football féminin. Son visage était déjà partout bien avant que les Australiens ne commencent à promouvoir la première Coupe du monde du pays ; il a été très omniprésent ces derniers mois alors que le tournoi approchait rapidement.

L’été dernier, Kerr est devenue la première footballeuse à figurer sur la couverture mondiale de la franchise de jeux vidéo FIFA d’EA Sports, aux côtés du Français Kylian Mbappe. En mai, le Premier ministre australien a choisi Kerr, qui joue son club de balle pour Chelsea à Londres, pour porter le drapeau de son pays lors du couronnement du roi Charles III. Kerr est une joueuse mondiale, mais elle est bien plus que cela. Il n’est pas exagéré de dire qu’en ce moment, elle est peut-être l’ambassadrice la plus vénérée de l’Australie dans le reste du monde.

Faits saillants de l’Australie contre l’Irlande

Le fait que nous sachions maintenant qu’elle ne pourra pas jouer avant au moins la finale de la phase de groupes est un coup de poing pour la nation d’un océan à l’autre, sans parler des fans de football aux quatre coins du monde.

Les Matildas doivent maintenant creuser profondément et trouver un moyen de gagner sans leur principale menace de score. La victoire peu convaincante sur l’Irlande, débutante en Coupe du monde, l’a prouvé. Malgré leur énorme avantage sur le terrain, l’Australie n’a réussi que deux tirs cadrés toute la nuit. Par deux fois, les Irlandais ont frôlé l’égalisation dans les derniers instants. Pourtant, battre le Nigeria assurerait aux Australiens une place au deuxième tour et soulagerait Kerr de revenir à temps pour affronter les dangereux Canadiens, les champions olympiques en titre.

Ce ne sera pas facile, cependant. Kerr peut gagner un match toute seule. Elle est la paille qui remue la boisson de l’Australie, et l’équipe de Tony Gustavsson – qui ne fait pas partie des favoris pour remporter le titre même avec Kerr sur le terrain – est différente, beaucoup moins dangereuse sans elle.

Il est encore temps pour une fin de livre de contes, bien sûr. Cette Coupe du monde ne fait que commencer. La finale est encore dans un mois complet. Kerr devrait être en parfaite santé d’ici là, mais le temps presse déjà, et il est juste de se demander si l’Australie est capable de survivre assez longtemps sans elle pour y arriver.

Pour son équipe, son pays et son sport, Sam Kerr ne peut pas revenir sur le terrain assez tôt.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie Samantha Kerr

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES