La blessure de Saka est une « inquiétude » avant Arsenal contre Man City – Arteta

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a admis que le dernier revers de blessure de Bukayo Saka était une « inquiétude », mais a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret d’avoir titulaire l’ailier lors de la défaite 2-1 de la Ligue des champions mardi à Lens.

Le joueur de 22 ans était sorti en boitant lors des deux précédents matches de Premier League des Gunners à cause de coups, mais il a été nommé dans l’alignement du Stade Bollaert-Delelis, où il n’a duré que 34 minutes avant d’être expulsé en raison d’une blessure musculaire.

Saka a créé le premier but de Gabriel Jesus avant qu’Adrien Thomasson n’égalise et qu’Elye Wahi ne frappe un but vainqueur à la 69e minute pour infliger la première défaite d’Arsenal de la saison.

L’international anglais va probablement subir un examen pour déterminer la gravité du problème et est incertain pour le choc de dimanche en Premier League contre les champions de Manchester City.

Bukayo Saka a été expulsé avant la mi-temps lors de la défaite d’Arsenal en Ligue des champions à Lens. Alex Pantling/Getty Images

« Il a essayé de talonner un ballon en première mi-temps et il a ressenti quelque chose », a déclaré Arteta. « C’était quelque chose de musclé. Il était mal à l’aise et nous avons dû l’enlever.

« Nous ne savons rien de plus que cela. Évidemment, c’était suffisamment important pour ne pas lui permettre de continuer à jouer et c’est évidemment une inquiétude pour nous.

« Je n’ai aucune idée, [about the weekend]Je ne sais pas. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait d’avoir lancé Saka compte tenu de ses récents problèmes de forme physique, Arteta a répondu : « Non, c’était un coup qu’il a reçu l’autre jour. Il allait parfaitement bien. C’était une action, une talonnade, qui peut produire ce type de blessure. Voyons quelle en est l’étendue.

« Les derniers matchs ont été plus de coups qu’autre chose. Il n’a pas vraiment manqué de matchs. Nous lui avons donné un répit contre Brentford la semaine dernière et c’est tout. »

Arsenal reste avec trois points dans le groupe B et Arteta a ajouté : « J’ai dressé un tableau du type de scénario auquel nous allions être confrontés aujourd’hui et ils le savaient tous. Mais cette Ligue des champions est si difficile à gagner à l’extérieur. Aujourd’hui, nous prends une grande leçon.