La blessure de Paulo Dybala menace sa place en Coupe du monde

Paulo Dybala s’est blessé alors que la Roma battait Lecce dimanche 2-1. L’attaquant argentin a boitillé après avoir marqué le but de la victoire quatre minutes seulement après le début de la seconde période.

Après avoir inscrit un penalty devant le gardien de but de Lecce, Wladimiro Falcone, Dybala a grimacé et a attrapé sa jambe gauche. Dans les célébrations interrompues, Dybala a tenté de ne pas frapper, tandis que d’autres joueurs roms ont fait signe au banc. Finalement, le manager Jose Mourinho a remplacé Dybala hors du terrain, avec Nemanja Matic à sa place.

Après le match, de la blessure de Paulo Dybala. S’adressant à DAZN, Mourinho a déclaré que les perspectives étaient mauvaises, uniquement sur la base de l’expérience du manager avec ce type de blessure.

“Je dis [Dybala is] mal. Pour ne pas dire très, très mauvais. Malheureusement, c’est plus très mauvais que [just] mauvais », a déclaré Mourinho. Les premiers rapports sur la blessure affirment qu’elle pourrait durer de quatre à huit semaines. Il est répertorié comme une blessure au quadriceps.

Comme beaucoup d’autres équipes réparties dans la compétition européenne, l’AS Roma a un calendrier chargé avant le début de la Coupe du monde en novembre. Paulo Dybala est presque assurément sorti des neuf matchs de la Roma jusqu’à la mi-novembre. Cependant, ce n’est pas la plus grosse perte pour le joueur.

La blessure de Paulo Dybala et la Coupe du monde

Une partie de la raison pour laquelle Paulo Dybala est passé à Rome était d’améliorer sa forme en vue de la Coupe du monde. Pour l’instant, Dybala n’est pas un partant de bonne foi pour l’équipe nationale argentine. En fait, il y a un cas où il ne monte même pas dans l’avion pour Doha.

En 11 matchs, ce pari a payé. Dybala a marqué sept buts et deux passes décisives au cours de son parcours en Serie A et en Ligue Europa en 2022/23. Cependant, cette blessure arrête non seulement sa forme, mais elle met Paulo Dybala sur la clôture pour la sélection entièrement.

Lionel Scaloni n’a pas sélectionné Dybala pour la Copa America 2021. Cependant, il a appelé Dybala pour la Finalissima contre l’Italie l’été dernier. L’attaquant de la Roma a marqué après avoir quitté le banc dans le temps additionnel.

La Coupe du monde pour l’Argentine commence le mardi 22 novembre. Elle ouvre le tournoi comme l’un des favoris et un premier match de phase de groupes contre l’Arabie saoudite.

