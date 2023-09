La blessure de Nick Chubb ne devrait pas menacer sa carrière

Le demi offensif vedette des Cleveland Browns, Nick Chubb, n’aurait subi qu’une déchirure du ligament collatéral médial au genou gauche, une blessure qui ne devrait pas mettre sa carrière en danger, a déclaré samedi à l’Associated Press une personne proche du dossier.

L’étendue complète de la blessure de Chubb ne sera pas connue avant qu’il ne soit opéré, a déclaré la personne, qui a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation.

ESPN a été le premier à annoncer le diagnostic initial de Chubb.

Chubb a subi une blessure au genou qui a mis fin à la saison lors de la défaite de lundi soir à Pittsburgh lorsqu’il a été touché par la sécurité des Steelers, Minkah Fitzpatrick. Il a subi une reconstruction du même genou lorsqu’il s’est déchiré plusieurs ligaments en 2015 alors qu’il jouait à l’université en Géorgie.

Les Browns (1-1) disputeront dimanche leur premier match sans Chubb contre le Tennessee (1-1).

Les Browns ont envisagé plusieurs options pour remplacer Chubb avant de recruter à nouveau l’agent libre Kareem Hunt, qui a passé quatre saisons avec Cleveland avant que l’équipe ne décide de ne pas le retenir après la saison dernière.

L’arrière de deuxième année, Jerome Ford, obtiendra la majeure partie des transferts à l’avenir. Il a totalisé 106 verges en 16 tentatives après avoir remplacé Chubb au deuxième quart contre les Steelers.

Hunt est de retour avec un contrat d’un an qui pourrait lui rapporter 4 millions de dollars s’il obtient certaines incitations.

L’entraîneur Kevin Stefanski a déclaré vendredi que Hunt serait actif et jouerait contre les Titans.

Reportage de l’Associated Press.

