La blessure de Neymar jette le doute sur la participation du Brésilien au match de Ligue des champions de l’AFC d’Al Hilal contre le Mumbai City FC en Inde

La superstar du football Neymar souffre d’une déchirure ligamentaire et du ménisque du genou gauche et devra subir une intervention chirurgicale après avoir été blessée lors de la défaite 2-0 du Brésil contre l’Uruguay, a annoncé mercredi la Confédération brésilienne de football (CBF). Cette évolution a semé le doute sur la participation de Neymar au choc de la Ligue des champions de l’AFC entre Al Hilal et le Mumbai City FC, prévu le 19 novembre au stade DY Patil de Mumbai.

Le joueur de 31 ans, qui a rejoint l’équipe saoudienne d’Al Hilal en provenance du Paris Saint-Germain en août, a été étendu en larmes juste avant la mi-temps du match de qualification du Brésil pour la Coupe du monde 2026 à Montevideo mardi.

Neymar sera opéré pour ses blessures à une « date encore à déterminer », a indiqué la CBF, après une série d’examens médicaux sur le joueur à Sao Paulo.

« Le football brésilien et mondial a besoin de Neymar en bonne santé et en bonne santé, car le football est plus heureux quand il est sur le terrain », a déclaré le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, dans un communiqué.

La CBF a déclaré que son service médical et Al Hilal étaient en « contact constant » et « alignés » pour aider l’attaquant à récupérer.

Neymar, qui a dépassé Pelé en tant que meilleur buteur de tous les temps du Brésil le mois dernier, s’est tordu le genou lors d’une collision avec le milieu de terrain uruguayen Nicolas de la Cruz dans les arrêts de jeu vers la fin de la première mi-temps.

Emporté sur une civière, il a quitté le stade avec des béquilles et une attelle de jambe après le match.

Il s’agit de la dernière d’une série de blessures pour la star, qui a été opéré en mars pour un problème à la cheville qui l’a laissé à l’écart pendant six mois.

Des problèmes de forme physique ont éclipsé une grande partie de ses six saisons au PSG, qui l’ont signé pour un record mondial de 234 millions de dollars (222 millions d’euros) en 2017.

Il a signé pour Al Hilal pour un montant de 95 millions de dollars en août.

Les blessures au genou sont parmi les plus courantes – et les plus graves – dans le football.

La CBF a déclaré que la blessure de Neymar concernait son ligament croisé antérieur, l’une des pires de toutes.

La chirurgie visant à réparer la maladie met souvent les joueurs hors de combat pendant des mois.

