La blessure de Milan « ne semble pas bonne » pour Buffalo épuisé | Actualités, Sports, Emplois

LONDRES — Les factures sont arrivées joyeusement. Ils sont sortis à plat. Ils rentrent chez eux battus.

Buffalo s’est ressaisi mais a échoué lors d’une défaite 25-20 contre les Jaguars de Jacksonville au Tottenham Hotspur Stadium.

Le secondeur partant Matt Milano est parti tôt en raison d’une blessure au genou. « ça n’a pas l’air bien » a déclaré l’entraîneur Sean McDermott. C’est après avoir perdu le demi de coin partant Tre’Davious White la semaine dernière à cause d’une blessure au tendon d’Achille mettant fin à la saison.

McDermott n’est pas non plus optimiste à propos de DaQuan Jones. L’ailier défensif s’est blessé à un muscle pectoral.

Et McDermott n’est définitivement pas satisfait du scénario d’arriver à Londres vendredi pour affronter une équipe qui était déjà dans la capitale britannique depuis une semaine.

« Nous verrons si, quoi qu’il arrive sur la route pour notre retour ici, mais nous devons tout évaluer parce que je n’avais pas l’impression que notre énergie était assez bonne au début du match. Ils avaient une meilleure énergie que nous », » dit McDermott.

Les Jaguars sont restés en ville après avoir battu les Falcons d’Atlanta la semaine dernière au stade de Wembley. C’est la première fois qu’une équipe dispute des matchs consécutifs à l’étranger.

« Nos gars étaient en très bonne position sur le plan de la santé. Ils se sentaient énergiques et se sentaient bien d’être ici. » a déclaré l’entraîneur des Jags, Doug Pederson. « J’avais l’impression que nos gars étaient prêts à partir. Les 10 jours passés ici ont été bons pour nous.

Arriver en fin de semaine – comme Jacksonville et Atlanta avant leur match – est la tendance actuelle des équipes, qui citent généralement les conseils des scientifiques du sport. Les équipes peuvent cependant choisir de venir plus tôt, comme le feront les Ravens de Baltimore la semaine prochaine pour leur match contre les Titans du Tennessee.

Les Bills, lents, ont lancé leurs quatre premières possessions et n’ont réussi que 29 verges au sol.

« Cela ne sera pas suffisant pour gagner la plupart du temps dans la NFL », » dit McDermott. « En fin de compte, nous devons être capables de gagner un peu plus la ligne de mêlée. »

La défense des Bills était sur le terrain pour 82 jeux offensifs des Jags, qui étaient 10 sur 18 au troisième essai.

Milano, une première équipe All-Pro la saison dernière, a été blessé au premier quart alors qu’il faisait pression sur le quart-arrière Trevor Lawrence en troisième et 6 du Buffalo 10. Il a été expulsé du terrain. Il avait réussi trois plaqués dans le match.

« Il s’agit d’une blessure au genou et au bas de la jambe », » dit McDermott. « Je sais que ça ne s’annonce pas bien en ce moment, mais je ne connais aucun détail au-delà de cela à ce stade. »

Jones « ça ne semble pas non plus bien à ce stade », il ajouta.

TEMPS VON MILLER

Von Miller est revenu, mais le leader de tous les temps en matière de sacs actifs dans la NFL a eu peu d’impact, ce qui n’est pas une surprise étant donné qu’il s’agissait de son premier match en 10 mois en raison d’une blessure au genou.

« Von comptait beaucoup de lancers aujourd’hui, donc nous ne l’avons pas eu en seconde période comme nous l’espérions plus tard », » dit McDermott.

Miller a dit qu’il « J’ai obtenu suffisamment de représentants sur lesquels bâtir… et me préparer pour les Giants (de New York) la semaine prochaine. »

Christian Benford était inactif en raison d’une blessure à l’épaule, laissant Buffalo sans ses deux demis de coin titulaires.

« Vous ne pouvez pas remplacer DaQuan. Vous ne pouvez pas remplacer Matt Milano. Vous ne pouvez pas remplacer Tre White. Cela fait juste partie du jeu. » » dit Miller. « Vous devez simplement continuer à avancer. Je sais que cela semble cliché, mais c’est vraiment la seule chose que je puisse faire.







