La blessure de Jerry Jeudy pourrait modifier le plan de début de saison des Broncos

ENGLEWOOD, Colorado — Sean Payton a mentionné au passage à plusieurs reprises au cours du camp d’entraînement que la première partie du calendrier des Broncos de Denver sera cruciale dans leur quête déclarée de devenir une équipe en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2015.

L’entraîneur-chef vétéran de l’équipe n’a pas précisé la raison – et tout le monde veut démarrer rapidement – ​​mais voici un facteur possible. Les Broncos devraient affronter lors de leurs quatre premiers matchs les quarts partants suivants : Jimmy Garoppolo (Raiders), Sam Howell (Commanders), Tua Tagovailoa (Dolphins) et Justin Fields (Bears). Les quatre matchs suivants : Aaron Rodgers (Jets), Patrick Mahomes (Chiefs, deux fois), Josh Allen (Bills).

Le match à un seul poste n’est qu’une façon d’évaluer le défi d’un calendrier, mais il souligne l’urgence que les Broncos doivent avoir au cours du mois d’ouverture de la saison, lorsque tous les quarts qu’ils affrontent résident au niveau 3 ou en dessous, selon la ligue. évaluateurs qui ont discuté de la position cette intersaison pour le projet annuel par L’AthlétismeC’est Mike Sando.

Cela rend la blessure aux ischio-jambiers subie jeudi matin par le meilleur receveur Jerry Jeudy d’autant plus significative pour les Broncos, qui comptent sur le meneur de jeu de quatrième année pour être une arme importante dans le plan offensif de Payton. Jeudy portait le ballon lors d’une course du receveur lors d’un entraînement commun contre les Rams lorsqu’il s’est retrouvé en boitant à la fin du jeu. Il a été brièvement aidé sur la touche par deux entraîneurs, incapables de mettre du poids sur sa jambe droite. Un chariot médical arrive rapidement et fait sortir Jeudy du terrain vers les vestiaires.

Payton a déclaré par la suite que Jeudy avait subi une blessure aux ischio-jambiers et devait passer une IRM plus tard jeudi. La gravité est inconnue pour l’instant, mais la blessure aux ischio-jambiers standard dans la NFL nécessite généralement un délai de récupération de quatre à six semaines. L’ailier rapproché des Broncos Greg Dulcich a subi une blessure aux ischio-jambiers lors du camp d’entraînement la saison dernière et n’a fait ses débuts qu’à la semaine 6. KJ Hamler s’est blessé aux ischio-jambiers pour la deuxième fois après la victoire de Denver lors de la semaine 8 à Londres contre les Jaguars et n’a pas joué un autre match. en 2022. Le receveur recrue Marvin Mims Jr. a raté une grande partie de ce programme intersaison et deux semaines de camp d’entraînement en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Chaque blessure est bien sûr unique et il est inutile de spéculer sur la blessure de Jeudy jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles.

Pourtant, il est certainement possible que Jeudy ne soit pas disponible pour le match d’ouverture à domicile du 10 septembre contre les Raiders dans un peu plus de deux semaines. Cela pourrait forcer Payton et son équipe à commencer à élaborer un premier plan de match qui ne met pas en vedette sans doute leur joueur le plus dynamique, un receveur qui a accumulé 523 verges sur réception et trois touchés au cours de ses six derniers matchs la saison dernière. Il s’agit d’une blessure qui survient après que les Broncos ont perdu Tim Patrick (Achille), Hamler (renoncé à une maladie non liée au football liée à une maladie cardiaque mineure) et Jalen Virgil (ménisque déchiré).

« En général, dans notre système, nous faisons entrer et sortir les receveurs », a déclaré Payton jeudi lorsqu’on lui a demandé comment les Broncos couvriraient l’absence de Jeudy si le choix de première ronde de 2020 était obligé de manquer du temps. « Mais il joue ‘Z’, joue dans la position (slot) pour nous. Nous avons beaucoup de gars (qui peuvent jouer ces rôles). Espérons que ce ne soit pas quelque chose de trop long terme.

Payton s’est moqué de l’idée selon laquelle les Broncos seraient mordus par un serpent au poste de receveur large, bien que Jeudy soit vraisemblablement le cinquième receveur à manquer de temps. Hamler a reçu un diagnostic de légère irritation cardiaque connue sous le nom de péricardite alors qu’il terminait sa rééducation suite à une blessure pectorale. La blessure de Virgil s’est produite alors qu’il tentait de terminer une passe de 50 verges dans la zone des buts. Patrick a subi sa blessure à Achille alors qu’il plantait et commençait à courir contre les airs.

En d’autres termes, il n’y a pas de lien évident entre tous les revers.

« Je ne crois pas qu’il faille être mordu par un serpent », a déclaré Payton. «Nous avons eu un très bon programme intersaison. Beau (Lowery, vice-président de la santé et de la performance des joueurs) et ces gars-là ont fait un excellent travail pour faire revenir un certain nombre de joueurs (de blessure). Nous avons Justin (Simmons), (Mike) McGlinchey, vous allez voir tous ces gars en bonne santé et prêts pour Las Vegas. Je pense que si vous regardiez autour de vous et essayiez vraiment d’évaluer analytiquement les 31 autres équipes de la NFL, je pense que vous verriez (des blessures similaires). Je ne peux pas dire où en étaient (les Broncos) il y a un an à ce moment-là, mais je ne ressens rien d’inhabituel.

Un receveur qui pourrait naturellement voir un rôle plus important immédiatement après la blessure de Jeudy est Mims, qui a vu ses clichés d’entraînement augmenter au cours des deux dernières semaines depuis son retour complet de son absence pour blessure. Payton a déclaré que Mims verrait davantage le terrain lors du troisième match préparatoire de samedi que lors de ses débuts contre les 49ers lorsque le choix de deuxième ronde de l’Oklahoma a joué 18 snaps en attaque et trois sur les équipes spéciales.

« Il fait des progrès », a déclaré Payton. « Ce terrain (d’entraînement) est un peu glissant et il a changé ses chaussures aujourd’hui. Je pensais que ça l’avait aidé. … Il va bien. C’est bien de l’avoir avec tous ces clichés d’entraînement et ces retours de bottés de dégagement et il jouera pas mal samedi.

L’essentiel est qu’une perte de Jeudy, aussi longtemps qu’il soit absent de l’alignement, sera un coup dur. Il a une explosivité que les autres receveurs de la liste ne possèdent pas et les Broncos ont déjà démontré leur capacité à le faire entrer dans l’espace plus fréquemment au camp d’entraînement et lors du match d’ouverture de la pré-saison contre les Cardinals. Cela n’a pas été un parcours parfait pour Jeudy depuis le début du camp. Il a connu plusieurs chutes, dont une contre l’Arizona qui a été absous par un touché lors du prochain match. Mais personne n’a plus de talent à ce poste sur la liste de Denver. On ne peut pas minimiser à quel point cela sera douloureux de ne pas avoir cet élément sur le terrain.

Les Broncos rebondissent avec « plus de jus »

Avant de souffrir d’une blessure aux ischio-jambiers, Jeudy a capté une passe profonde sur un itinéraire extérieur de Russell Wilson. Quelques instants plus tard, Jarrett Stidham a frappé Brandon Johnson sur la touche pour un gros gain. Plus tard, Albert Okwuegbunam a terminé une capture de Stidham dans la zone des buts avec un dunk au-dessus de la barre transversale.

Les faits marquants sont survenus plus fréquemment pour l’offensive des Broncos lors de la deuxième journée d’entraînement avec les Rams, nés d’une meilleure efficacité dans et hors du groupe et de moins de pénalités avant le snap.

« J’avais l’impression que nous avions un peu plus de jus aujourd’hui », a déclaré Payton. «J’étais vraiment satisfait des deux jours que nous avons eu. Les deux équipes ont fait du bon travail lors des exercices. Nous nous améliorons lorsque nous faisons cela. Nous voyons d’autres schémas, d’autres pensées. Cela stimule un peu votre groupe de réflexion. Cela change également la routine. Ce sont beaucoup de clichés d’équipe. Je ne sais pas si nous les avons comptés, mais nous étions plus de 120 clichés d’équipe. C’est énorme lorsqu’il s’agit du processus d’évaluation.

Le secondeur Nik Bonitto a continué à se démarquer défensivement, créant très tôt une pression sur Matthew Stafford qui a aidé l’ailier défensif Zach Allen à décrocher un éventuel limogeage. Le secondeur Drew Sanders a brillé à la fois contre la course et dans la couverture des passes, le secondeur recrue continuant de se montrer plus à l’aise avec son rôle au milieu du terrain.

Stafford est revenu avec une paire de passes profondes, dont un touché de 70 verges vers Van Jefferson qui vient de battre la course de Jonathon Cooper. Plus tard, près de la ligne de but, Essang Bassey a intercepté Stafford dans la zone des buts, un autre moment fort de ce qui a été un camp impressionnant pour le demi défensif de quatrième année. Bassey a subi une interception lors de chacun des deux premiers matchs préparatoires de Denver et s’est déplacé vers plusieurs places dans le champ arrière défensif.

« C’est un demi défensif qui peut jouer nickel et sécurité et qui a joué quelques corner (extérieurs) à son époque », a déclaré le coordonnateur défensif Vance Joseph. «C’est un gars très intelligent. Il est dans le système depuis un moment avec le ‘CP’ (entraîneur secondaire Christian Parker) et nous lui faisons confiance. Parfois, vous avez des joueurs qui ne correspondent pas physiquement à ce que vous souhaitez comme prototype, mais vous leur faites confiance. Ce sont des gars avec qui on peut gagner. C’est la moitié de la bataille dans un sport d’équipe. Vous voulez des gars en qui vous pouvez avoir confiance.

Planifier la finale de la pré-saison

Compte tenu de tout le travail effectué par les partants des Broncos contre les Rams cette semaine, bon nombre d’entre eux ne joueront pas lors de la finale préparatoire de samedi, a déclaré Payton.

« Il se peut qu’il y ait quelques » titulaires qui jouent, dit-il, « parce que c’est un peu plus délicat que de simplement dire : ‘Tous les titulaires ne jouent pas.’ Vous devez jouer quatre quarts-temps et vous ne voulez pas non plus qu’une certaine moitié de votre effectif obtienne 60 snaps et risque de se blesser.

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement si Wilson jouerait samedi, Payton a répondu qu’une décision finale concernant le temps de jeu ne serait pas prise avant une réunion du personnel jeudi soir.

