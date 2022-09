La blessure de Deanne Rose est un coup dur pour la préparation de la Coupe du monde féminine canadienne 2023

Surmonter les revers n’a rien de nouveau pour l’attaquante de l’équipe féminine canadienne Deanne Rose.

Rose, originaire d’Alliston, en Ontario, a pris la décision en 2014 de quitter le sport après avoir été retranchée de l’équipe canadienne des moins de 15 ans, qui était alors supervisée par l’actuel entraîneur de l’équipe senior Bev Priestman. Une carrière prometteuse semble s’être terminée avant même d’avoir commencé.

Mais sa vie a pris une tournure inattendue lorsqu’elle a été invitée à s’entraîner avec l’équipe canadienne des moins de 17 ans en 2015. Les choses se sont si bien passées qu’à la fin de l’année, elle a décroché sa première sélection pour l’équipe senior du Canada à l’âge de 16 ans. Depuis, elle est un pilier de l’équipe nationale, son ascension vers le sommet en tant que championne olympique couronnant un incroyable retour qui est un hommage à sa force de caractère.

Cependant, Rose, maintenant âgée de 23 ans, devra faire preuve de la même détermination alors qu’elle fait face à une grave crise de blessures. Le week-end dernier, elle a été forcée de quitter le terrain à peine 20 minutes après le match d’ouverture du Reading FC de la saison de Super League féminine anglaise contre Manchester United. Des scans ont montré plus tard que Rose avait rompu son tendon d’Achille. Reading a publié jeudi une déclaration publique qui manquait de détails, disant seulement que Rose “sera hors de combat pendant une période prolongée”.

“Je n’ai vraiment pas beaucoup de mots pour décrire la déception que je ressens”, a déclaré Rose dans un post Instagram. “Cependant, j’ai la détermination, la foi et l’état d’esprit pour revenir plus fort mentalement et physiquement.”

Le timing ne pourrait pas être pire

Le moment de la blessure ne pourrait pas être pire pour Rose, qui a joué au football NCAA pendant quatre saisons à l’Université de Floride avant de devenir pro l’an dernier. Alors que Reading a terminé une huitième place décevante dans la WSL en 2021-22, Rose a impressionné dans sa campagne de recrue en marquant cinq buts dans toutes les compétitions, s’imposant fermement comme l’une des nouvelles venues les plus brillantes de la ligue. On attendait plus d’elle cette saison à Reading.

La blessure met également sa carrière internationale en pause, l’excluant pour les matchs hors-concours du mois prochain contre l’Argentine et le Maroc, et la fenêtre internationale de novembre lorsque le Canada devrait jouer deux autres matchs amicaux.

Si elle sera en mesure de revenir à temps pour la Coupe du Monde de la FIFA l’été prochain, qui sera co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, est la question à un million de dollars à ce stade.

Même si Rose récupère en six mois, elle aura raté presque toute la saison WSL avec Reading et n’aura que peu de temps pour obtenir quelques matchs à son actif et retrouver sa forme physique avant la Coupe du monde. Si elle est absente plus longtemps, cette fenêtre d’opportunité se rétrécit encore plus et mettrait probablement sa participation à la Coupe du monde en péril.

Si le Canada ne pouvait pas compter sur Rose, ce serait un coup dur pour ses chances de succès à la Coupe du monde. Rapide et puissante, Rose est devenue une joueuse importante pour les Reds depuis ses débuts il y a sept ans, marquant 10 buts et totalisant neuf passes décisives en 73 apparitions (43 titularisations).

REGARDER | Rose souffre d’une blessure au tendon d’Achille :

Deanne Rose souffre d’une blessure au tendon d’Achille lors de la défaite de Reading contre Manchester United L’attaquante canadienne Deanne Rose a rompu son tendon d’Achille lors de la défaite 4-0 de Reading lors de son premier match de la saison de Super League féminine contre Manchester United, et sera absente de l’alignement pendant une longue période.

Le Canada serait plus faible sans Rose

La membre du Temple de la renommée de Canada Soccer, Amy Walsh, qui a remporté 102 sélections pour l’équipe féminine canadienne de 1997 à 2009, soutient que le Canada serait une équipe plus faible sans Rose.

“C’est une sprinteuse. C’est un aspect énorme de son jeu, c’est sa vitesse – à la fois avec le ballon à ses pieds sur le dribble, et dans un sprint à fond quand elle fait une course de récupération ou une course offensive”, a déclaré Walsh. Radio-Canada Sports.

“Donc, c’est un gros trou à combler si Deanne ne peut pas récupérer pour la Coupe du monde. Évidemment, Bev aura d’autres joueurs attaquants à qui faire appel. Mais je ne sais pas si elle peut faire appel à n’importe qui avec le profil spécifique de Deanne. , quelqu’un qui peut forcer ses adversaires à reculer parce qu’ils doivent lui montrer ce respect. C’est un gros morceau de l’équipe canadienne.

Rose offre également au Canada une polyvalence offensive et ouvre le jeu à ses coéquipières, à savoir la milieu de terrain centrale Jessie Fleming.

“Avec Deanne, vous obtenez un attaquant complet, mais aussi un véritable ailier, donc c’est quelqu’un qui peut jouer sur les trois premiers. Elle donne également à l’équipe une dimension où elle peut créer ce demi-espace pour que Fleming puisse opérer dans . Avec la vitesse de Rose, les défenseurs de l’adversaire doivent descendre plus profondément, car elle peut les battre dans une course à pied ou les battre dans le virage, ce qui ouvre davantage les choses pour Fleming au milieu du parc “, a expliqué Welsh.

Rose a fait preuve d’un grand sang-froid pour quelqu’un d’aussi jeune et inexpérimenté, qui s’est imposée dans l’embrayage de l’équipe canadienne dans certains de ses plus grands moments.

Rose célèbre son but lors de la fusillade de la finale féminine pour la médaille d’or contre la Suède avec sa coéquipière Shelina Zadorsky (4), aidant le Canada à remporter son tout premier titre olympique de football à Tokyo en 2021. (Naomi Baker/Getty Images)

Rose un match olympique

C’est Rose qui a ouvert le score lors du match pour la troisième place aux Jeux olympiques de 2016, aidant le Canada à gagner 2-1 contre les hôtes du Brésil. Ce faisant, elle est devenue la plus jeune buteuse olympique féminine de l’histoire, à 17 ans et 169 jours, alors que les Canadiennes ont remporté une deuxième médaille de bronze consécutive.

L’été dernier aux Jeux de Tokyo, Rose a disputé les six matchs et a été titularisée quatre fois, notamment en jouant les 120 minutes de temps réglementaire et la prolongation contre la Suède en finale.

Alors que le Canada était au bord d’une défaite déchirante, Rose a gardé son sang-froid pendant la séance de tirs au but pour lier les choses et garder les espoirs de son pays en vie. Cela a ouvert la voie à sa coéquipière Julia Grosso pour sceller la médaille d’or pour le Canada avec la prochaine tentative de pénalité de l’équipe.

“La constance dont elle a fait preuve à un si jeune âge et sa capacité à briller dans les grands moments, c’est ce que vous attendez d’un attaquant, et c’est ce que Deanne vous donne”, a déclaré Walsh.