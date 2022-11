La blessure de Ben Chilwell entame le moral de Chelsea et Julian Alvarez montre pourquoi Man City a vendu Gabriel Jesus – Coups et ratés de la Ligue des champions | Nouvelles du football

La blessure de Chilwell prive Chelsea d’un regain de moral mérité

Chelsea n’avait que la fierté de jouer contre le Dinamo Zagreb après s’être déjà qualifié en tant que vainqueur du groupe E et en a récupéré certains qui avaient été perdus lors de l’humiliation 4-1 à Brighton samedi.

Mais pour Graham Potter et son équipe, la vue de Ben Chilwell boitant à la fin de leur victoire contre le Dinamo a considérablement terni leur victoire 2-1.

“Nous avons essayé de le gérer, mais il n’a jamais joué trois matchs en une semaine. Il a dû avoir une accumulation qui, je pense, a été bonne pour lui. C’est pourquoi c’est très frustrant. C’est un coup dur pour nous et un coup dur pour lui”, a déclaré un Potter inquiet, qui a également mis en doute les perspectives de Coupe du monde du défenseur.





Le manager de Chelsea, Graham Potter, a déclaré que la blessure aux ischio-jambiers de Ben Chilwell ne semblait pas positive et espère qu’un scanner montrera qu’elle n’est pas aussi grave qu’on le craignait.



C’était une surprise qu’il n’ait pas fait plus que les sept changements depuis la défaite de samedi à Brighton, avec le statut de Chelsea en tant que vainqueur de groupe déjà assuré et Armando Broja, Connor Gallagher et Hakim Ziyech capables d’offrir encore plus d’option de rotation.

Avec une équipe plus forte sélectionnée, son alignement a montré un bon caractère pour se remettre d’un retard précoce pour enregistrer une victoire plus confortable que le score ne le suggérait.

Mais il a tout dit que la manière de la performance, et le coup de pouce pour rebondir après cette défaite du week-end, n’ont même pas été mentionnés dans sa conférence de presse d’après-match.

Potter jettera déjà un œil sur l’affrontement du week-end avec Arsenal, avec ses deux ailiers naturels de premier choix – Reece James et Chilwell – désormais exclus.

Lorsque la même chose est arrivée à Thomas Tuchel la saison dernière, Chelsea est tombé et ne s’est jamais remis. Potter doit maintenant réussir là où son prédécesseur a échoué.

Ron Walker

Alvarez montre pourquoi Pep pouvait se permettre de perdre Jésus

Image:

Julian Alvarez de Manchester City célèbre après avoir marqué contre Séville





Tous les trois points remportés par Arsenal où Gabriel Jesus joue un rôle de premier plan, la chaleur monte légèrement sur la décision de Pep Guardiola de le vendre à un club qui sera par la suite le challenger le plus probable pour le titre de Manchester City cette saison. Oui, City a Erling Haaland pour plus que combler le vide, mais le remplaçant de Jésus aux yeux de Guardiola a toujours été Julian Alvarez – nous n’avons pas encore vu une grande partie de ses talents en raison du pur ridicule de la course de Haaland.

Mais avec Haaland blessé au pied, Alvarez a maintenant mis en place des départs consécutifs pour Guardiola et vous pouvez totalement voir la comparaison de Jésus.

Il était un coureur volontaire et un bon point focal pour City lors de leur victoire 1-0 à Leicester, mais les attaquants sont faits et brisés sur leurs engagements de but, donc en saisir trois dans le 3-1 contre Séville était une déclaration de l’Argentin. Deux passes décisives – une pour préparer la sensation Rico Lewis à marquer et l’autre une passe à Riyad Mahrez après une pression tenace pour reprendre possession – ont été soutenues par un but fantastiquement pris. Si vous avez louché en regardant le but en raison du temps maussade à Manchester, vous seriez pardonné de penser que c’était Sergio Aguero qui s’accrochait à la magnifique passe de Kevin De Bruyne. La finition était très Aguero.





Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que Rico Lewis avait marqué son premier départ en Ligue des champions et suggère que certains jeunes ne sont pas assez patients dans les grands clubs.



“C’était une super soirée pour Julian (Alvarez), deux passes décisives et un but”, a déclaré Guardiola.

“Nous savons à quel point il est bon. C’est difficile de jouer contre des défenses comme Leicester et Séville, ils défendent en profondeur mais il a trouvé les bons moments. Il a été patient, il s’est battu, il a récupéré le ballon – comme Gabriel Jesus quand il était avec nous.

“Julian est jeune et de première classe. C’est un gars spécial avec une grande éthique de travail. Vous avez vu le troisième but et à quel point il est agressif sans le ballon.”

Lewis Jones

La vraie défaite incarne le gaspillage celtique

Image:

Josip Juranovic a raté un penalty pour le Celtic à 2-0 contre le Real Madrid





La première apparition du Celtic en phase de groupes de la Ligue des champions en cinq ans a été douloureuse, avec la raclée 5-1 au Real Madrid qui les a vus terminer la campagne sans victoire avec quatre défaites et deux nuls pour terminer au plus bas du groupe F.

Mais il y aura un sentiment que les choses auraient pu être très différentes pour l’équipe d’Ange Postecoglou si elles avaient pris certaines de leurs chances au cours des six matchs – avec le match au Bernabeu soulignant exactement ce problème.





L’entraîneur du Celtic, Ange Postecoglou, a déclaré que son équipe manquait d’expérience et qu’elle aura plus d’impact en Ligue des champions à l’avenir.



Josip Juranovic a raté un penalty en première mi-temps pour porter le score à 2-1, tandis que Thibaut Courtois a effectué plusieurs arrêts pour empêcher le Celtic, qui a réussi huit tirs cadrés, 14 au total et un objectif prévu de 2,16.

“A 2-0, nous avons obtenu notre penalty”, a déclaré Postecoglou à BT Sport, “2-1 ne change peut-être pas le résultat, mais nous donne peut-être un peu plus de confiance et les met sous une pression réelle.

“Mais je suppose que c’est l’histoire de notre campagne.”

En effet, le Celtic n’a marqué que quatre buts sur 83 tirs pour afficher un taux de conversion de 4,82% – seuls les Rangers et Copenhague ont enregistré un taux pire dans cette phase de groupes de la Ligue des champions.

Mais malgré tout leur gaspillage, la défaite face aux titulaires a également montré leur vulnérabilité à l’autre bout du terrain.

Le Celtic a laissé de nombreuses occasions à l’adversaire tout au long de la campagne – le Real a réussi 25 tirs mercredi soir – pour concéder 15 buts en six matchs, avec seulement quatre équipes en concédant davantage dans la compétition cette saison.

Postecoglou aurait beaucoup appris de sa première campagne en phase de groupes de la Ligue des champions, mais des performances offensives comme celles que son équipe a produites en Europe devraient porter leurs fruits au niveau national afin qu’ils puissent à nouveau tenter le coup la saison prochaine pour montrer qu’ils ont appris leurs leçons.

Declan Olley