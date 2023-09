La blessure au dos de Rory McIlroy n’est « pas à 100 % » mais « tout à fait bien » avant la préparation de la Ryder Cup | Actualités golfiques

Rory McIlroy revient sur le DP World Tour à l’Horizon Irish Open

Rory McIlroy a admis qu’il n’est pas encore complètement remis de sa blessure au dos, mais qu’il ira « tout à fait bien » pour les événements consécutifs du DP World Tour avant la Ryder Cup.

McIlroy s’est blessé au bas du dos avant le Tour Championship, où il cherchait des titres consécutifs de la FedExCup, le quadruple champion majeur n’ayant pas pu s’entraîner la veille de la finale de la saison du PGA Tour, puis vu un inconfort pendant le tournoi.

La condition du numéro 2 mondial s’est améliorée au fur et à mesure que l’événement progressait, avec un tour final 65 le voyant terminer à la quatrième place et 13 coups derrière Viktor Hovland, McIlroy ne se souciant pas de sa forme physique avant de participer à l’Horizon Irish Open cette semaine.

Après avoir terminé quatrième du Tour Championship, Rory McIlroy a déclaré qu'il pensait être en bonne position avant la Ryder Cup le mois prochain.

« Non, pas du tout », a déclaré McIlroy. « J’ai eu bien pire [injuries]. J’ai eu des problèmes de dos bien pires quand j’avais 21 ans, donc ça va. C’est un peu de tiraillement, un peu de spasme musculaire.

« Ce n’est rien comparé à certains que j’ai eu. J’ai eu une hernie discale et j’ai eu des choses qui seraient beaucoup plus inquiétantes que ça, et j’ai de très bonnes personnes autour de moi qui savent quoi faire. Tout va bien. Tout va bien. Je ne guéris peut-être pas aussi vite qu’avant, mais tout va bien.

Rory McIlroy partage un moment réconfortant avec une jeune fan qui ne peut contenir son enthousiasme lors de leur high-five au Tour Championship

« Je dirais que c’est à 90 pour cent, 95 pour cent. Ce n’est pas à cent pour cent mieux. Il se trouve que j’en ai juste pris un peu soin, mais cela ne m’empêche pas de faire tout ce que je veux faire. Juste être un peu conscient, je suppose.

McIlroy participera également au BMW PGA Championship la semaine prochaine avant de prendre une semaine de congé avant de faire une septième apparition consécutive à la Ryder Cup pour l’équipe Europe, où ils chercheront à regagner le trophée après une défaite record à Whistling Straits en 2021.

L’Irlandais du Nord est actuellement en tête du classement du DP World Tour après avoir remporté le Hero Dubai Desert Classic et le Genesis Scottish Open, McIlroy cherchant à étendre son avantage alors qu’il poursuit l’ordre du mérite pour la cinquième fois.

« Ce sera bien au cours des prochaines semaines et évidemment la semaine précédant Rome d’avoir l’impression d’avoir passé du temps à peaufiner certaines choses dans mon jeu et à travailler sur certaines choses », a ajouté McIlroy. « Je suis ravi de passer les prochaines semaines ici et de faire ça.

L'équipe de 12 joueurs de Ryder Cup dirigée par le capitaine de l'équipe européenne Luke Donald est au complet : rencontrez les golfeurs qui cherchent à reconquérir le trophée.

« J’ai un joli petit coussin dans The Race to Dubai [DP World Tour rankings] à la minute. En fonction de ce qui se passera au cours des deux prochaines semaines, cela déterminera grandement ma destination à Dubaï.

« Ces deux semaines sont importantes. Je veux bien jouer pour un certain nombre de raisons. Je veux évidemment me sentir en confiance et en bonne forme avant la Ryder Cup. Mais oui, je pense que ce serait une réalisation plutôt cool. remporter la Race to Dubai pour la cinquième fois et commencer à ramper sur Monty [Colin Montgomerie].

