La blessée Liz Truss tentera de sauver la conférence du parti conservateur avec une attaque fulgurante contre les ennemis des affaires

BLESSÉE Liz Truss tentera de sauver sa désastreuse conférence conservatrice en attaquant aujourd’hui les ennemis de l’entreprise.

Le nouveau Premier ministre est sur le point de passer à l’offensive après des avertissements selon lesquels elle pourrait être évincée d’ici quelques semaines au milieu de luttes intestines de plus en plus amères.

Liz Truss tentera de sauver la conférence du parti conservateur avec une attaque fulgurante contre les ennemis des affaires Crédit : Simon Jones

Les ministres du Cabinet pensent en privé qu’une élection générale l’année prochaine est inévitable car les conservateurs sont une “racaille ingouvernable”.

Mais après des jours de guerre civile à la conférence de Birmingham, Mme Truss redoublera d’efforts pour faire croître l’économie grâce à des réductions d’impôts.

Elle dira : « Chaque fois qu’il y a changement, il y a perturbation.

“Tout le monde ne sera pas d’accord. Mais tout le monde en profitera. »

Le discours de ce matin, un démantèlement des institutions qui, selon elle, freinent la Grande-Bretagne, intervient un mois seulement après son entrée en fonction.

Mais Mme Truss risque une autre dispute en s’en prenant aux économistes apocalyptiques et à ses critiques dans les groupes de réflexion et la BBC.

Elle dira qu’il est temps de “construire une nouvelle Grande-Bretagne pour une nouvelle ère” face à cette “coalition anti-croissance”.

Le discours du Premier ministre intervient alors qu’un nouveau flanc s’est ouvert dans la guerre civile du gouvernement avec deux hauts ministres du Cabinet se retournant contre elle pour une baisse du taux d’imposition de 45p.

Il y a aussi des querelles continues sur une réduction des prestations en termes réels.

Downing Street envisage d’augmenter le crédit universel en fonction du taux d’augmentation des salaires plutôt que de l’inflation en avril prochain, avec une économie possible de plus de 5 milliards de livres sterling.

L’ancien ministre Michael Gove, vu pour une course à Birmingham hier, dirige les députés rebelles.

Hier, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a accusé Mme Truss de s’être rendue à un coup d’État orchestré par la gauche du parti.

Elle a dit qu’elle était frustrée que le Premier ministre ait abandonné son projet de supprimer le taux maximal d’impôt sur le revenu pour ceux qui gagnent plus de 150 000 £.

L’ancien ministre Michael Gove dirige les députés rebelles Crédit : Jeremy Selwyn

Mme Truss risque une autre ligne en frappant les économistes apocalyptiques et ses détracteurs dans les groupes de réflexion et la BBC Crédit : Reuters

Exprimant son soutien à la réduction d’impôt toxique de 45p, Mme Braverman a déclaré: “Je suis déçue que des membres de notre parti aient organisé un coup d’État et sapé le Premier ministre de manière non professionnelle.”

Elle a été soutenue par le secrétaire de Leveling Up, Simon Clarke, qui a insisté : « Suella parle beaucoup de bon sens, comme d’habitude.

Mais l’ancien ministre des retraites, Guy Opperman, a estimé que “Suella a tort à 110% sur ce point”.

Et le député d’arrière-ban Steve Double s’est entassé pour dire: «Faire ce que nous pensons être juste pour nos électeurs n’est pas un coup d’État ou un manque de professionnalisme. Cela s’appelle faire notre travail de députés d’arrière-ban. Si telle est l’approche adoptée par le Cabinet, nous traversons une période difficile.

Le ministre du Commerce Kemi Badenoch, un chouchou de la base conservatrice, a dénoncé les suggestions « incendiaires » selon lesquelles un coup d’État avait eu lieu.

Lors d’une série d’entretiens, Mme Truss a insisté sur le fait qu’elle avait abandonné son plan fiscal après avoir écouté les préoccupations de ses collègues.

‘GAGNER LES CŒURS ET LES ESPRITS’

La Premier ministre provocante a juré de “gagner les cœurs et les esprits” alors qu’elle poursuivait la mise en œuvre de son programme.

Mais Lord Frost a accusé Mme Truss de mener une stratégie “amateuriste et maladroite” qui risquait d’éclipser ses projets futurs.

L’ancien secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a averti que ses jours étaient comptés à moins qu’elle ne puisse renverser son poste de Premier ministre défaillant, car les députés “ne vont pas rester les bras croisés” si les sondages continuent de s’effondrer. Il a dit qu’il y avait une fenêtre d’opportunité car il y avait “encore deux ans pour aller à une autre élection”.

Mais il a déclaré que le pays avait besoin d’un “gouvernement bon, stable, sensé et intelligent en place”.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a averti les rebelles qu’ils risquaient de renvoyer les conservateurs à l’oubli de l’arrière-ban avec leur complot.

Il a déclaré à LBC: «Ce que nous faisons si nous ne faisons pas attention, c’est nous souhaiter une élection où nous . . . sera absolument battu.

Mme Truss a déclaré à Times Radio qu’elle devait disposer de plus de temps.

Elle a déclaré: «Ce que je veux, c’est avant tout aider les gens à traverser cet hiver très difficile de coûts énergétiques élevés – nous avons déjà mis en place la garantie des prix de l’énergie.

“Tout en continuant à faire bouger la Grande-Bretagne et à développer notre économie et à réaliser de nouveaux investissements, de nouveaux projets dépensés dans le cycle, et je m’attends à ce que cela se produise en 2023.”