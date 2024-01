La blastomycose, une infection fongique rare, se propage aux États-Unis, selon une étude

Une infection fongique rare qui serait présente dans le Midwest et le sud-est des États-Unis fait son apparition dans une région rare, le Vermont, selon une nouvelle étude de une étude récente trouve.

La maladie, appelée blastomycose, peut ressembler à d’autres infections respiratoires et vit principalement dans des environnements où le sol est humide et dans des matières en décomposition comme le bois et les feuilles, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies.

Le taux de blastomycose au Vermont est derrière le Wisconsin, l’État avec le taux le plus élevé. Avec un taux moyen de 1,8 cas pour 100 000 habitants chaque année, le Vermont avait des taux de blastomycose plus élevés que tous les États sauf un, selon l’étude. Le Wisconsin, l’État où le taux de blastomycose est le plus élevé, compte en moyenne 2,1 cas pour 100 000 habitants.

L’Arkansas, la Louisiane, le Michigan, le Minnesota et le Wisconsin sont les cinq seuls États à disposer d’un système de surveillance de la santé publique pour la blastomycose. La maladie en dehors de ces États n’a pas encore fait l’objet de recherches approfondies.

USA TODAY s’est entretenu avec le Dr Brian Borah, directeur médical de la surveillance des maladies évitables par la vaccination au ministère de la Santé publique de Chicago, qui a dirigé l’étude du CDC dans le Vermont. Borah, qui était auparavant employé par le CDC en tant qu’officier du service de renseignement sur les épidémies, était en poste au ministère de la Santé du Vermont pour mener des recherches. Dans l’étude, les médecins ont découvert que 114 des patients diagnostiqués avec une blastomycose entre 2011 et 2020, 59 % d’entre eux étaient des hommes.

“Nous n’avons pas d’explication approfondie sur la raison pour laquelle il est possible que des différences de comportement ou des différences professionnelles expliquent en partie cette différence d’épidémiologie entre les sexes, mais notre étude n’a pas été en mesure de répondre à la question de savoir pourquoi, mais nous avons montré que “Dans le Vermont, plus d’hommes que de femmes ont souffert de blastomycose au cours de cette période”, a déclaré Borah.

L’étude souligne également que parmi les 14 comtés du Vermont, trois des comtés du centre-nord, Lamoille, Orleans et Washington, ont enregistré le plus grand nombre de blastomycoses signalées. Borah a déclaré que la raison de cette situation faisait toujours l’objet d’une enquête.

“Nous ne connaissons pas encore la réponse à cette question, nous pouvons examiner d’autres États qui disposent de programmes de surveillance de la blastomycose. Par exemple, le Wisconsin dispose d’un programme très solide pour examiner cette maladie”, a déclaré Borah. “Ils ont également montré que là-bas, les comtés qui ont les niveaux de maladie les plus élevés se trouvent également dans la partie nord de l’État. Cela peut donc avoir quelque chose à voir avec le climat, cela peut avoir quelque chose à voir avec la proximité de certains voies navigables. »

Sur la base des résultats de cette étude, le ministère de la Santé du Vermont cherche à ajouter la blastomycose à la liste des affections à déclaration obligatoire dans son Règle sur les maladies à déclaration obligatoire et transmissibles pour améliorer la surveillance de cette maladie au Vermont, selon le Dr Natalie Kwit, vétérinaire de la santé publique de l’État au ministère de la Santé du Vermont et co-responsable de l’étude.

Symptômes courants de la blastomycose

Les symptômes courants de cette infection fongique rare comprennent :

Fièvre

Toux

Essoufflement

Sueurs nocturnes

Douleurs musculaires ou douleurs articulaires

Perte de poids

Douleur à la poitrine, aux côtes ou au dos

Fatigue (fatigue extrême)

Borah explique que les lésions cutanées observées chez les patients atteints de blastomycose ne peuvent pas nécessairement être comparées à d’autres maladies observées dans le passé.

“[It] Il peut s’agir de lésions saillantes et, dans certains cas, assez volumineuses et ulcéreuses. Contrairement à quelque chose comme la variole M ou la varicelle, où les lésions sont assez petites et uniformes et réparties dans tout le corps”, a déclaré Borah.

Bien que les signes et symptômes semblent faciles à identifier, les médecins expliquent que le diagnostic peut mettre un certain temps à faire effet.

“Les symptômes peuvent mettre jusqu’à quatre mois à apparaître, vous ne risquez donc de tomber malade que longtemps après votre exposition.” “C’est pourquoi il est important d’aller chez un médecin si vous ressentez des symptômes de blastomycose qui ne s’améliorent pas”, a déclaré le Dr Suzanne Gibbons-Burgener, vétérinaire de santé publique et épidémiologiste des maladies infectieuses au département des services de santé du Wisconsin. propre.”

Gibbons-Burgener ajoute également que les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent de maladies pulmonaires sous-jacentes courent un risque plus élevé de développer une maladie grave due à la blastomycose.

Souvent, de nombreux patients ont reçu un diagnostic erroné d’une autre maladie parce que ses symptômes ressemblent beaucoup à ceux de la blastomycose, explique Gibbons-Burgener.

“De nombreuses personnes reçoivent d’abord un diagnostic de pneumonie bactérienne au lieu d’une pneumonie fongique parce que les symptômes sont similaires”, a déclaré Gibbons-Burgener. “Les antibiotiques utilisés pour traiter la pneumonie bactérienne ne doivent pas être utilisés pour traiter la blastomycose.”

La blastomycose a-t-elle des options de traitement ?

“Il existe des tests de diagnostic et des traitements antifongiques disponibles pour les humains et les animaux de compagnie qui présentent des symptômes”, a déclaré Gibbons-Burgener.

Cas de blastomycose chez le chien dans le Wisconsin

En février 2022, un vétérinaire du comté de St. Croix, dans le Wisconsin, a déclaré au ministère du Commerce agricole et de la protection des consommateurs du Wisconsin et au ministère des Services de santé du Wisconsin que quatre chiens avaient reçu un diagnostic de blastomycose. Trois semaines plus tard, deux cas humains ont été signalés dans la même zone, selon un rapport du CDC.

“Environ la moitié des personnes et des chiens infectés ne présentent aucun symptôme”, a déclaré Gibbons-Burgener. “Les symptômes de la blastomycose sont similaires à ceux d’autres infections pulmonaires et peuvent être légers ou graves.”

La blastomycose est une maladie rare mais pas contagieuse

“Le champignon ne se transmet pas d’animal à personne, de personne à animal ou de personne à personne.” » a déclaré Gibbons-Burgener.

Les blastomycoses présentent des symptômes similaires à ceux de la pneumonie, impliquant les poumons et le système sportif, mais présentent également des symptômes rares.

“Certaines des autres manifestations moins courantes incluent des manifestations cutanées, de sorte que les patients peuvent avoir des lésions cutanées. Plus rarement, les patients peuvent avoir des lésions au niveau des os. L’infection peut parfois même impliquer le système nerveux central ou le cerveau”, a déclaré Borah. “Bien qu’il s’agisse d’une maladie rare et que certaines personnes ne présentent aucun symptôme, elle peut néanmoins être mortelle. Il y a encore des personnes qui en meurent chaque année.”

Le climat peut-il affecter la propagation de la maladie ?

Gibbons-Burgener explique que le champignon se développe et produit des spores infectieuses dans des conditions spécifiques d’humidité, de température et de nutrition. Dans le Wisconsin, le champignon pousse le plus souvent le long des cours d’eau ou dans les zones boisées où le sol riche et humide n’a pas été déplacé pendant une longue période.

“On pense que le risque de blastomycose est plus élevé pendant les mois les plus chauds, car les spores fongiques sont plus susceptibles de se former lorsque le sol n’est pas gelé”, a déclaré Gibbons-Burgener. “Le risque d’exposition dans le Wisconsin est probablement le plus élevé de mai à octobre.”

Selon Gibbons-Burgener, les spores peuvent survivre dans le sol pendant plusieurs semaines et sont plus susceptibles d’être présentes après avoir été humidifiées par la pluie, les chutes de rivières ou les eaux de crue. Pour réduire votre risque d’exposition, il est conseillé de porter une protection respiratoire et de limiter vos activités lors de travaux d’aménagement paysager, de randonnée, de camping ou d’excavation qui perturbent un sol contaminé ou des matériaux en décomposition.

Que doit savoir le public sur la blastomycose ?

“Il est peu probable que les personnes et les animaux dotés d’un système immunitaire sain présentent une récidive de la blastomycose après s’être remis de leur première maladie.” » a déclaré Gibbons-Burgener.

Selon Gibbons-Burgener, 11 % des patients diagnostiqués avec une blastomycose modérée à sévère décèdent chaque année.

“Cette maladie est probablement plus courante au Vermont qu’on ne le pensait auparavant et peut-être aussi dans d’autres États.” » dit Borah. “Je pense qu’il est important que les cliniciens en soient conscients et aient ce diagnostic dans leur liste de possibilités lorsqu’ils voient des patients.”