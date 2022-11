La blanchisseuse : les bactéries inquiètent un avis de sécurité rapide

Une entreprise de détergents à lessive et d’entretien ménager de luxe, dont les produits sont vendus au Canada, a identifié des dizaines de produits qui, selon elle, pourraient contenir “des niveaux élevés de bactéries”.

La marque américaine The Laundress a publié un avis de sécurité le 17 novembre, conseillant aux clients de cesser immédiatement d’utiliser tous ses produits.

Cela est venu après que la société a déclaré avoir “identifié la présence potentielle de niveaux élevés de bactéries dans certains” produits, ce qui présentait un problème de sécurité.

La blanchisseuse dit qu’elle n’est au courant d’aucun impact négatif sur la santé lié à ce problème.

Dans une mise à jour lundi, la société a publié une liste de cinq pages de produits concernés par l’avis de sécurité et a déclaré qu’elle travaillait avec la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) “aussi rapidement que possible pour placer la sécurité de notre communauté au-dessus de tout le reste. .”

La quasi-totalité des détergents et des produits d’entretien ménager de l’entreprise étaient répertoriés comme en rupture de stock sur le site Web de The Laundress à partir de lundi.

“Nous comprenons la frustration que vous ressentez de ne pas avoir toutes les informations, il est donc important de vous mettre à jour car nous en savons plus”, a déclaré la société dans un communiqué.

“Notre travail avec le CPSC est toujours en cours. Cependant, en réponse à vos questions, nous partageons notre liste la plus récente des produits concernés. Par prudence, nous continuons à vous demander de cesser d’utiliser les produits The Laundress jusqu’à ce que notre examen est terminé.”

Santé Canada n’a publié aucun rappel ni alerte de sécurité concernant The Laundress en date de lundi midi.

CTVNews.ca a contacté Santé Canada pour savoir s’il a émis ou envisage d’émettre un rappel des produits The Laundress. Cette histoire sera mise à jour une fois qu’une réponse sera reçue.

QUELLE BACTÉRIE A ÉTÉ TROUVÉE ?

La blanchisseuse a proposé une série de questions fréquemment posées en réponse à l’avis de sécurité, affirmant qu’elle avait identifié des agents pathogènes “opportunistes”, notamment Pseudomonas, un type de bactérie que l’on trouve couramment dans le sol et l’eau.

La blanchisseuse précise qu’aux niveaux détectés, ce type de bactérie pourrait présenter un risque d’infection.

Pseudomonas aeruginosa, qui cause le plus d’infections parmi les Pseudomonas chez l’homme selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, vit dans l’environnement et peut se propager dans les établissements de soins de santé par exposition à de l’eau ou à un sol contaminé, ainsi que de personne à personne. personne par les mains, l’équipement et les surfaces contaminés.

“Les personnes ayant un système immunitaire sain ne sont généralement pas affectées par ces bactéries”, a déclaré The Laundress. “Les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou les dispositifs médicaux externes qui sont exposés à Pseudomonas courent un risque d’infection grave pouvant nécessiter un traitement médical. La bactérie peut pénétrer dans l’organisme si elle est inhalée, par les yeux ou par une déchirure de la peau.”

QUE DOIVENT FAIRE LES CLIENTS ?

Toute personne ayant des questions sur sa santé est invitée à contacter son médecin, indique la société.

Les clients peuvent se rendre sur le site Web de The Laundress pour voir si des produits qu’ils possèdent font partie de l’avis de sécurité.

Ceux qui vivent aux États-Unis et au Canada sont priés de fournir les détails du produit et une preuve d’achat afin qu’ils puissent être contactés pour un remboursement.

“En attendant, veuillez ne pas jeter votre produit car il peut être nécessaire comme preuve d’achat”, a déclaré la société.

La blanchisseuse dit que bien que le risque de présence de bactéries sur les vêtements nettoyés soit faible, elle recommande de relaver et de sécher les vêtements pour ceux qui sont immunodéprimés ou qui ont une fracture de la peau.

Les clients pouvaient également faire fonctionner leur laveuse à vide en utilisant un autre produit ou nettoyant et faire fonctionner leur sécheuse, également à vide, sur un cycle court et chaud. La société affirme que ceux qui ont des inquiétudes peuvent également nettoyer à nouveau leur vaisselle et leurs surfaces en utilisant un produit différent.

“Ils font preuve de diligence raisonnable. Ils sont évidemment très prudents car ils comprennent que c’est très sérieux”, Patric Richardson, un expert en nettoyage basé au Minnesota connu sous le nom de “Laundry Evangelist”, qui mentionne également The Laundress dans son livre. “Laundry Love”, a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique lundi.

Il a dit que ce type d’incident impliquant des bactéries et du détergent à lessive est le premier dont il a entendu parler.

“Lorsque vous avez un produit aussi propre que The Laundress, vous n’avez pas beaucoup de … conservateurs, vous savez donc que c’est juste quelque chose qui pourrait arriver étant donné qu’ils fabriquent un produit propre”, a déclaré Richardson.

Il dit que les clients pourraient relaver leurs vêtements en utilisant un détergent à base de plantes comparable et utiliser un mélange 50-50 de vinaigre et d’eau pour le nettoyage domestique.

Comme alternative, les clients pourraient également opter pour des bas ou des détergents pour bébés, qui sont généralement fabriqués avec moins de produits chimiques, pour laver leurs vêtements.

“Je suis très confiant que The Laundress va prendre soin de ses clients”, a déclaré Richardson. “Ils ne laisseront personne pendre.”

