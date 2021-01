Les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain mercredi, forçant leur chemin à l’intérieur et interrompant la certification des votes électoraux par le Congrès. | Jon Cherry / Getty Images

La réponse à la façon dont les émeutes du Capitole se sont produites est juste devant nous.

Un homme blanc, un sourire suffisant sur le visage, tire un lutrin du Congrès. Un autre porte une arme à la taille et porte des attaches zippées, comme s’il était prêt à prendre des otages. Un autre encore pose le pied sur le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avant de lui voler un morceau de son courrier et de laisser une note manuscrite: «NOUS NE REVIENDRONS PAS.

Des excréments répandus dans un bâtiment fédéral. Du sang coulait sur le buste en marbre d’un ancien président. Nooses sur Capitol Hill. Ce sont les images capturées le 6 janvier lorsqu’une foule de centaines de pro-Trump enragés a inondé les portes du Capitole américain, la forteresse de la démocratie américaine.

Et ce qu’ils montrent est une effronterie, une intrépidité, un droit de conquérir et de détruire. Ces fanatiques de Trump pouvaient faire ce qu’ils voulaient, prendre ce qu’ils voulaient, et personne n’oserait les arrêter.



Une préoccupation immédiate des observateurs était Comment ces insurgés ont réussi à percer les locaux d’un bâtiment fédéral qui a sa propre force de police de plus de 2 000 personnes. La foule pro-Trump contrôlait à l’extérieur et à l’intérieur. Malgré les annonces publiques d’un plan visant à «reprendre l’Amérique» le 6 janvier à Washington, même du président lui-même, Selon le Washington Post, la police du Capitole n’avait pas initialement demandé l’aide de la Garde nationale de DC ou de la police de DC, et ils étaient en infériorité numérique.

À peine 69 personnes ont été arrêtées à Washington mercredi soir après l’émeute qui a temporairement interrompu le décompte des votes du collège électoral pour certifier la victoire du président élu Joe Biden. Seulement 69 personnes ont été arrêtées sur place malgré de nombreuses photos et des images d’émeutiers dénigrant les fenêtres et escaladant les murs du parc du Capitole. En fait, dans certaines vidéos, on peut voir des officiers tenant les mains des extrémistes, les escortant dans les escaliers, tenant les portes du Capitole ouvertes pour eux de partir et de prendre des selfies avec eux.

En comparaison, la police de Washington a arrêté 427 personnes entre le 30 mai et le 2 juin de l’année dernière, le pic du soulèvement qui est venu en réponse aux meurtres par la police de Noirs comme George Floyd et Breonna Taylor. Le plus grand nombre d’arrestations, 289, a eu lieu le 1er juin lorsque le couvre-feu a été fixé à 19 heures (c’était le même jour que Trump a autorisé l’utilisation de gaz lacrymogène sur des manifestants pacifiques à Lafayette Square juste pour prendre une photo avec une Bible à l’extérieur de St. John’s Church.) Mais lorsque le couvre-feu est venu à 18 heures le 6 juin, les extrémistes erraient toujours dans le centre-ville et la police n’a pas procédé à des arrestations généralisées.



Alors que certains se demandaient encore comment cela s’était passé, d’autres, en particulier les Noirs et d’autres personnes de couleur, s’est indigné en regardant la tentative de coup d’État se dérouler en ligne et à la télévision, sachant que la blancheur des insurgés a agi comme un bouclier – les protégeant d’être perçus comme une menace avant et pendant qu’ils ont pris d’assaut le Capitole. Pour les militants qui ont enduré la violence de la police alors qu’ils leur demandaient simplement de cesser d’exécuter des Noirs, cette inégalité est la raison pour laquelle ils ont protesté en premier lieu.

«Les Blancs et les suprémacistes blancs sont traités avec déférence lorsqu’ils s’engagent dans la violence et mettent le Capitole en état de siège», a déclaré Melina Abdullah, cofondatrice de Black Lives Matter Los Angeles à Vox. «Mais les militants qui tentent d’élever le caractère sacré de la vie noire sont traités avec dédain.»

De nombreux détails restent flous sur le protocole bâclé mercredi – pourquoi la Garde nationale a été activée plus tôt et pourquoi la police a rapporté qu’elle n’avait aucune information sur ce que les extrémistes avaient prévu. Mais le fait que les gens cherchent des réponses sur les raisons pour lesquelles les Blancs ont tenté de revendiquer ce qu’ils croyaient posséder prouve que la suprématie blanche fonctionne comme elle l’a toujours fait: non filtrée et à découvert.

Les Américains blancs ont été choqués par la violence policière en 2020 – mais les militants noirs ne l’étaient pas

Comme je l’ai signalé en septembre, des recherches du projet Armed Conflict Location & Event Data Project ont révélé que sur 7750 manifestations de Black Lives Matter dans 2400 endroits à travers le pays, 93% d’entre elles étaient pacifiques – mais les images de brûlures et les manchettes de pillage étaient abondantes, le président qualifiant les manifestants de «voyous».

Une nouvelle recherche de l’organisation compare la différence dans la réponse des forces de l’ordre entre la gauche (anti-Trump, pro-Biden, Count Every Vote, Black Lives Matter, Abolish ICE) et les manifestations de droite (pro-Trump, anti-Biden, Back the Blue, Qanon, Stop the Steal, etc.), constatant que les forces de l’ordre étaient plus de deux fois plus susceptibles d’utiliser la force contre les manifestations libérales entre mai et novembre. Les chercheurs ont écrit:

Contrairement aux manifestations associées à la droite, que les autorités tentent de disperser moins de 4% du temps, les manifestations associées à la gauche se heurtent à l’intervention du gouvernement plus de 9% du temps. Lorsque les autorités engagent des manifestations associées à la droite, elles recourent à la force près d’un tiers ou 34% du temps. Pendant ce temps, les autorités utilisent la force dans les manifestations associées à la gauche plus de la moitié ou 51% du temps.

Ces preuves sont anecdotiques pour les nombreux militants et manifestants de Black Lives Matter qui se sont joints à ces manifestations tout au long de l’année. Selon Abdullah, une manifestation menée par des enfants en décembre qu’elle a organisée à Los Angeles a provoqué des violences de la part de la police.

«La police a été incarcérée contre nous et ils ont fait une ligne B pour nos enfants», a expliqué Abdullah. «Ils se sont attaqués à l’un de nos aînés de 72 ans et l’ont piétiné, puis les personnes qui sont venues à son aide ont été battues et arrêtées. Selon Abdullah, la police a arrêté une sœur trans impliquée dans la manifestation et a menacé de la placer dans la prison centrale pour hommes. «Il n’y avait aucune décence», a déclaré Abdullah.

Cette scène était courante en 2020 et ressemblait à ce qui s’est passé à Ferguson, Missouri, en 2014 et à Selma, Alabama, en 1965. Les rafles de photos étaient remplies d’images d’officiers vêtus d’un équipement anti-émeute, se déplaçant pour coincer les manifestants de Black Lives Matter et mettre leur dos contre le mur. D’autres images obsédantes montraient des officiers détruisant les bouteilles d’eau que les manifestants utilisaient pour se mouiller les yeux après avoir déclenché des gaz lacrymogènes ou s’être entendus avec des contre-manifestants d’extrême droite. Dans certains cas, la police a fait bouillir les manifestants pour procéder à des arrestations, une tactique consistant à les rassembler dans un espace confiné afin qu’ils ne puissent pas s’échapper. Ces images ont peut-être choqué les téléspectateurs blancs libéraux, mais elles correspondaient à ce contre quoi les militants se battaient depuis le début.



Alors que le nombre de manifestations de Black Lives Matter a diminué depuis l’été, les protestations contre le port de masques et les fausses allégations de fraude électorale, auxquelles assistent principalement des Blancs, ont augmenté cet automne – avec peu d’interférence de la police. Selon ACLED, la violence policière contre les manifestants de Black Lives Matter décourage les participants et ralentit la mobilisation. Mais les manifestations restent plus fortes lorsqu’elles ne sont pas perturbées par la violence ou la menace de celle-ci. Selon le Washington Post, 14 000 manifestants ont été arrêtés entre la fin mai et la fin juin de l’année dernière.

Lors des rassemblements Stop the Steal – rassemblements auxquels assistaient en grande partie les partisans d’extrême droite pro-Trump – la police s’est intégrée. Ils agitent des drapeaux avec de fines lignes bleues pour montrer leur soutien et jurent de «Soutenir le bleu»; les deux groupes sont alliés. Pendant ce temps, lors des manifestations de Black Lives Matter, les manifestants dénoncent les actions des forces de l’ordre, positionnant automatiquement les officiers comme une force de contreprotection, une force censée maintenir le statu quo. Cette dynamique influence la manière dont la police traite chaque groupe.

«L’insurrection et le coup d’État d’aujourd’hui par des centaines de partisans pro-Trump sont un autre exemple de l’hypocrisie dans la réponse des forces de l’ordre de notre pays aux manifestations», a déclaré Black Lives Matters Global Network dans un communiqué. «Ne vous y trompez pas, si les manifestants étaient noirs, nous aurions été gazés lacrymogènes, battus et peut-être abattus.

Démanteler la suprématie blanche est la voie à suivre

Alors que de plus amples informations sur ce qui s’est passé mercredi sont révélées, les responsables de l’application de la loi soutiennent toujours qu’il n’y avait «aucun renseignement suggérant qu’il y aurait une violation du Capitole». Pourtant, il est bien connu que la journée a été planifiée à la vue des forums pro-Trump, à tel point que les participants portaient des marchandises étiquetées «Civil War 6 janvier 2020.»

Ce qui est évident, c’est que les organisateurs des rassemblements de mercredi n’ont pas été pris au sérieux, car les extrémistes blancs sont souvent infantilisés et ont la possibilité de s’exprimer et de se défouler. On nous dit nous devons les écouter, pour essayer de comprendre leur sort et leur psychologie.

Pendant ce temps, pendant des siècles, les Noirs ont déclaré que ce droit des Blancs – prendre le gouvernement, la propriété, la vie – est au cœur même de l’identité américaine. Depuis le moment où les colonisateurs ont amené des esclaves sur les côtes américaines à Trump en encourageant ses partisans à descendre au Capitole et à être forts, cela a été le cas.

«J’ai du mal à croire quiconque se dit choqué par ce qui s’est passé au Capitole le 6 janvier», a déclaré à Vox le professeur de sciences politiques de l’Université de Pittsburgh, Keisha N. Blain. «Nous avons vu comment la blancheur fonctionne aux États-Unis en 2015 lorsqu’un suprémaciste blanc est entré dans l’église Emanuel AME, a abattu neuf Noirs, puis a été pacifiquement arrêté et même pris pour une bouchée avant d’être réservé. Certaines personnes semblaient choquées alors, et chaque fois qu’un autre incident se produit, les mêmes personnes expriment à nouveau un choc.

Suite à l’émeute, les élus se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer le sentiment que les corps noirs auraient péri s’ils avaient pris d’assaut le Capitole. Michelle obama appelé «Voir le fossé entre les réponses à l’émeute d’hier et les manifestations pacifiques de cet été et le mouvement plus large pour la justice raciale» est douloureux. Vice-président élu Kamala Harris fait comprendre qu’il existe «deux systèmes de justice» en Amérique. Joe Biden a exprimé son inquiétude sur la question du racisme – les manifestants du BLM auraient été «traités très différemment».

«Je n’ai aucune idée de ce qu’il faudra pour que les gens cessent d’être choqués par la façon dont la blancheur fonctionne dans la société américaine», a déclaré Blain. «J’ai le sentiment que trop de gens choisissent d’être choqués parce que cette réponse est plus facile que de dénoncer la suprématie blanche et de travailler activement pour la démanteler.



Il y a une autre image frappante du Capitole qui capture ce sentiment. Dans celui-ci, un homme blanc tient un grand drapeau confédéré devant deux portraits, l’un de l’abolitionniste Charles Sumner, l’autre de John C. Calhoun, un défenseur de l’esclavage et le septième vice-président des États-Unis. La juxtaposition des portraits était frappante. Les batailles qu’ils menaient font rage aujourd’hui. Et mercredi, il était clair qui gagnait toujours.