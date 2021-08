La blague toc-toc de Sara Ali Khan pour sa blessure au nez fait exploser Internet, dit désolé à Saif, Amrita, Ibrahim – regarder

Sara Ali Khan est l’une des rares actrices de Bollywood qui non seulement excelle dans son jeu d’acteur et son sens de la mode chic, mais possède également un sens de l’humour incroyable. Les blagues hilarantes de Sara sur ses réseaux sociaux ont toujours été un régal pour le public.

Sara partage souvent des vidéos où elle peut faire des blagues sur son frère Ibrahim Ali Khan. Récemment, l’acteur s’est rendu sur son compte Instagram pour publier une autre blague, cette fois pour partager avec ses fans une blessure au nez.

La légende hilarante disait: «Désolé Amma Abba Iggy Naak kaat di maine, lis sa légende hilarante. La vidéo a divisé les internautes en deux. Regardez la vidéo ici:

La section des commentaires a été instantanément remplie de messages demandant à Sara de prendre soin d’elle et a également versé de l’amour sur l’actrice. Il y a également eu des réactions amusantes sur sa légende. Réagissant à la publication, Rakhi Sawant a commenté: « Que s’est-il passé naak kese tuti meri tarah », tandis que l’acteur Jasvir Kaur a écrit: « Oh mon Dieu ».

« Haaye bébé, s’il te plaît, prends soin de toi ! Tellement triste s’il vous plaît soyez en sécurité », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Ne vous inquiétez pas, ma princesse guérit bientôt. » Un troisième utilisateur a commenté : « Zomato ki yaad aagayi (emoji riant), alors qu’un quatrième utilisateur a écrit : « c’est le droit d’auteur de la fille de zomato », avec des emojis rieurs.

Côté travail, Sara Ali Khan a été vue pour la dernière fois dans « Love Aaj Kal » et « Coolie No 1 ». Elle attend actuellement la sortie de « Atrangi Re », qui met également en vedette Akshay Kumar et Dhanush. Réalisé par Aanand L Rai, le tournage du film s’est terminé en mars de cette année. Sara devrait également figurer dans « The Immortal Ashwatthama » de Vicky Kaushal, réalisé par le célèbre « Uri » Aditya Dhar.