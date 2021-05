New Delhi : après qu’un vieux clip vidéo de l’acteur de Bollywood Randeep Hooda, faisant une blague « sexiste » et « casteiste » sur le politicien Mayawati soit devenu viral, les internautes demandent maintenant son arrestation. #ArrestRandeepHooda est une tendance majeure sur Twitter et les utilisateurs des réseaux sociaux lui ont également demandé des excuses inconditionnelles pour sa « blague insensible ».

Dans la vidéo, Randeep est vu assis sur scène et parlant au public. Il annonce à tout le monde qu’il va faire une « sale blague » et en pose les bases avec le politicien Mayawati comme sujet.

Côté travail, Randeep Hooda a été vu pour la dernière fois dans « Radhe : Your Most Wanted Bhai », avec Salman Khan et Disha Patani. Le réalisateur de Prabhu Deva est sorti le 13 mai.

Il sera ensuite vu dans la série Web « Inspector Avinash » basée sur l’histoire vraie du policier Avinash Mishra et sa guerre contre le crime dans l’Uttar Pradesh et réalisée par Neeraj Pathak. L’inspecteur Avinash sera interprété par Randeep Hooda tandis que l’actrice Urvashi Rautela incarnera l’épouse du protagoniste, Poonam Mishra.