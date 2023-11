Nouvelles





Le sénateur John Fetterman a évité de répondre à un manifestant furieux cette semaine, affirmant que son accident vasculaire cérébral passé rendait impossible la compréhension de ce qui était crié.

Un militant pro-palestinien a insulté Fetterman alors que le démocrate de Pennsylvanie s’exprimait dimanche lors d’un rassemblement Get Out the Vote à McKeesport, en Pennsylvanie.

« Plus de quatre mille enfants morts en Palestine ! Plus de neuf mille civils morts ! Quittez la scène », a chahuté le manifestant non identifié.

Le chahuteur a poursuivi : « Vous avez du sang sur les mains ! Quittez la scène ! »

Fetterman, qui n’a pas répondu directement aux cris de l’homme, a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre ce qui se disait en raison de son précédent accident vasculaire cérébral.

“La blague porte sur toi. J’ai eu un accident vasculaire cérébral”, a déclaré Fetterman au manifestant. “Je ne comprends pas complètement ce que vous dites.”

Le législateur de Pennsylvanie a été vivement critiqué par des groupes démocrates d’extrême gauche pour ne pas avoir appelé à un cessez-le-feu à Gaza.

L’interaction à McKeesport est l’un des rares cas où Fetterman a invoqué son handicap comme un obstacle – le sénateur rejette normalement les inquiétudes selon lesquelles ses difficultés linguistiques pourraient compromettre sa capacité à exercer son mandat électif.

La base du sénateur John Fetterman l’a attaqué ces dernières semaines pour son manque de soutien aux Palestiniens. PA

Le bureau du sénateur de Pennsylvanie a critiqué à plusieurs reprises les critiques qui avaient attiré l’attention sur ses apparents problèmes d’élocution et a soutenu qu’il était plus que capable de faire son travail.

Le bureau de Fetterman avait déjà falsifié certaines de ses remarques dans des communiqués de presse plus tôt cette année pour les rendre plus cohérentes.

Fetterman ne dépend plus autant des outils de transcription numérique pour parler avec les journalistes et d’autres personnes alors qu’il continue de se remettre d’un accident vasculaire cérébral qu’il a subi l’année dernière, a rapporté le Washington Post la semaine dernière. Il a également été hospitalisé pour dépression plus tôt cette année.

Le sénateur Dick Durbin, démocrate de l’Illinois, est jusqu’à présent le seul membre du Sénat américain à appeler à un cessez-le-feu. Environ 24 membres de la Chambre ont également exigé un tel cessez-le-feu.











