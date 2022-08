La blague la plus drôle du Fringe d’Edimbourg révélée – êtes-vous d’accord que c’est la meilleure ?

Mark Simmons : Saviez-vous que si vous tombez enceinte en Amazonie, c’est la livraison le lendemain.

Olaf Falafel : Mes tentatives de combiner le protoxyde d’azote et les cubes Oxo m’ont fait rire.

Hannah Fairweather : À mon âge, mes parents avaient une maison et une famille, et pour être honnête avec moi, moi aussi – mais c’est la même maison et c’est la même famille.

Will Mars : Je déteste les funérailles – je ne suis pas une personne en deuil.

Olaf Falafel : J’ai passé toute la matinée à construire une machine à voyager dans le temps, donc c’est quatre heures de ma vie que je vais définitivement récupérer.

Richard Pulsford : J’ai envoyé un colis alimentaire à ma première femme. Fedex.

Tim Vine : Avant, je vivais au jour le jour. Savez-vous ce qui a changé ma vie ? Coutellerie.

Sophie Duker : Ne frappez pas les trios. Avoir un trio, c’est comme embaucher un stagiaire pour faire tous les travaux que vous détestez.

Will Duggan : Je ne peux même pas prendre la peine d’être apathique ces jours-ci.