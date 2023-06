La blague d’un comédien de Singapour sur la disparition du MH370 enrage la Malaisie

Les utilisateurs des médias sociaux en Malaisie ont critiqué une comédienne de Singapour pour une performance où elle a fait des blagues sur la disparition du MH370, selon Poste du matin de la Chine du Sud (SCMP). Jocelyn Chia s’est produite dans un club de comédie à New York où elle a également parlé des mauvaises performances économiques de la Malaisie. La vidéo de ses commentaires a été téléchargée sur TikTok et Instagram et a presque immédiatement attiré l’attention des utilisateurs en Malaisie. Alors que les Malaisiens et les Singapouriens s’échangent souvent des commentaires sur l’histoire, la culture et la cuisine communes, Chia a fait monter les enchères.

Parlant de la scission Malaisie-Singapour en 1965, le comédien a plaisanté sur le fait que les Malaisiens ne peuvent pas visiter Singapour parce que leurs « avions ne peuvent pas voler », selon SCMP.

« Quoi? L’avion de Malaysian Airlines disparaît, pas drôle, hein? Cette blague tue à Singapour », a-t-elle ajouté, expliquant la blague au public.

Elle a dédié le sketch au premier Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew, affirmant que la ville était devenue le partenaire le plus performant du syndicat. « C’était la meilleure vengeance de rupture », a ajouté Chia.

« Et vous les gars, qu’êtes-vous maintenant ? Toujours un pays en développement. F *** you Malaysia », a déclaré le comédien, alors que le public riait.

L’animatrice de l’émission s’est interrompue pour dire à Chia qu’elle allait recevoir une mauvaise critique de la part des Malaisiens, mais elle a répondu que les Malaisiens « n’ont pas Internet », selon le SCMP rapport.

Des réactions négatives ont rapidement commencé à apparaître sur ses clips circulant sur les réseaux sociaux et le nombre est devenu si important que Chia a dû désactiver les commentaires.

L’ancienne animatrice de radio malaisienne Kudsia Kahar, qui a partagé la vidéo avec ses 19 000 abonnés sur Twitter, a déclaré que Chia avait franchi la ligne. « Je trace la ligne en transformant le MH370 en blague. Ce n’est pas acceptable. Un bon stand-up ne transforme jamais une tragédie et des morts en blague », a-t-elle déclaré sur Twitter.

Je suis un ÉNORME partisan des comédiens de stand-up, en particulier de cette région. IDC que ce S’porean a dit FU Malaysians bcs on se moque d’eux aussi sur scène. Mais je trace la ligne en transformant le MH370 en blague. Pas acceptable. Un bon stand-up ne transforme jamais la tragédie et la mort en plaisanterie. pic.twitter.com/i8U7LILyeS — Kudsia Kahar 🇲🇾, première malaisienne (@Kudsia_Kahar) 6 juin 2023

« Ce n’est pas drôle du tout ?????? J’ai perdu une tante et deux cousins ​​à cause du MH370. Ce ne sera jamais drôle », a tweeté un autre utilisateur.

La disparition du MH370 en 2014 reste l’un des plus grands mystères de l’aviation civile. La Malaisie a déclaré les 239 passagers et membres d’équipage du vol malheureux comme présumés morts un an plus tard.