La Black Majorette Squad de l’USC se produit dans l’émission “Jennifer Hudson”

Après avoir fait face à des réactions sans fin sur les réseaux sociaux, la toute première équipe de danse «majorette» noire de l’USC est apparue dans le talk-show télévisé national de Jennifer Hudson, où elle s’est produite devant un public enthousiaste en studio.

Regardez le clip ci-dessous :

À un moment donné, Jennifer Hudson s’est jointe à la routine qui plaît à la foule.

Créateur de The Cardinal Divas Princesse Isis Lang et ses collègues danseurs ont parlé de leurs débuts viraux et des critiques qu’ils ont reçues pour avoir apporté une tradition historiquement noire à une institution à prédominance blanche.

Fait intéressant, Lang a déclaré qu’elle avait créé l’équipe parce qu’elle n’avait pas vu de jeunes filles noires danser dans des équipes aux yeux du public, ce qui a ravivé la réaction des médias sociaux.

“Quand j’ai fait ça, ce n’était pas seulement pour moi… c’était parce que je ne voyais pas de jeunes filles noires aux cheveux bouclés, de jeunes filles noires avec des tresses, danser en équipe et être aux yeux du public”, a-t-elle déclaré. .

Il n’a pas fallu longtemps pour que le contrecoup revienne sur les réseaux sociaux.

L’apparition de Lang à la télévision nationale survient quelques jours seulement après que l’étudiant de l’Université de Californie du Sud a publié un Extrait de 8 secondes avec un groupe de jeunes femmes noires dansant en synchronisation les unes avec les autres alors qu’une foule de fans blancs applaudissent en arrière-plan à l’institution à prédominance blanche (PWI).

Pendant ce qui a semblé être une éternité, Twitter s’est affronté à propos de la vidéo qui a commencé comme un moment de fierté pour Princess avant de se transformer en un débat sur le maintien de la culture dans la culture contre le droit des Noirs de se tailler une place dans un environnement à prédominance blanche.

De plus, les gens ont noté que ces dames de l’USC ne sont pas des majorettes qui tournoient généralement avec des matraques.

Au lieu de cela, ils devraient être considérés comme une équipe de forage ou des J-Settes comme les célèbres J-Settes Prancing de la Jackson State University.

Que pensez-vous des commentaires de Princess ? Pensez-vous qu'elle devrait rendre hommage aux équipes de danse HBCU qui ont ouvert la voie ?