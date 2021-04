MEGAN Barton Hanson a déclaré qu’elle s’inscrirait « définitivement » à Love Island à nouveau s’il y avait une série gay.

Megan, 27 ans, est apparue dans l’émission de télé-réalité ITV2 en 2018 et a fini à la quatrième place avec son petit ami de l’époque, Wes Nelson.

Mais depuis qu’elle est devenue célèbre sur Love Island, Megan a ouvertement parlé d’être bisexuelle et est sortie avec Demi Sims et Chelcee Grimes.

Elle a maintenant jeté son chapeau dans le ring pour faire un retour de spectacle, à condition qu’il y ait beaucoup de candidats gays à faire le tour.

S’exprimant au Cambridge Union, Megan a déclaré: « Je pense [Love Island] aurait été une expérience complètement différente pour moi s’il y avait eu des homosexuels dans la série.

«Cela n’est même pas entré dans ma tête, j’ai juste supposé que chaque fille là-bas était complètement hétéro.

« Logistiquement, je ne sais pas comment cela fonctionnerait s’ils se contentaient de jeter quelques gays symboliques là-dedans. J’ai l’impression que nous avons besoin d’une série gay entière.

« Si vous voulez le faire, faites-le correctement. Je veux dire, j’y retournerais certainement s’il y a une saison gay! »

Megan s’adressait à la société de débat de l’Union de Cambridge sur l’autonomisation des femmes.

La star de télé-réalité compte 1,6 million d’abonnés Instagram et gagne de l’argent en posant nue pour le service d’abonnement OnlyFans.

Megan a dit aux étudiants qu’elle était « tellement passionnée » de faire campagne pour une représentation plus bisexuelle dans les émissions de télé.

La star, qui est apparue dans la série 2019 de Celebs Go Dating, a déclaré: « Les producteurs choisiront maintenant une fille bisexuelle qui sera jetée dans une émission, sera avec une fille pendant une minute, s’entendra avec un mec et c’est fait.

«Nous avons besoin d’une saison gay entière, je pense, parce que cela ne fonctionnerait tout simplement pas pour faire entrer quelques filles et filles homosexuelles dans une émission hétéro.

« Il n’y en a pas assez, que ce soit Celebs Go Dating, Love Island ou n’importe laquelle de ces émissions. J’ai l’impression qu’ils font juste le strict minimum. »

Pendant ce temps, la semaine dernière, The Sun a révélé en exclusivité que Megan s’était inscrite à la nouvelle série d’Ex On The Beach.

La star tournera l’émission explosive de MTV en Colombie le mois prochain.

Une source télévisée a déclaré: «La série parle de scandale et de confrontation et Megan est franche et courageuse, alors les producteurs ont été ravis de la signer – elle fait de la télé.