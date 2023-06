La Birmanie suspend les livraisons d’aide internationale dans les zones touchées par le cyclone, selon l’ONU

Le gouvernement militaire birman a annulé son approbation pour que les organisations internationales distribuent de la nourriture, des abris et des médicaments à des milliers d’habitants des zones touchées par le cyclone dans l’ouest du pays, a annoncé vendredi une agence de l’ONU.

Le cyclone Mocha a frappé le littoral du Bangladesh et de la Birmanie à la mi-mai avec des vents allant jusqu’à 130 milles à l’heure. Les dégâts ont été les plus graves autour de la ville côtière de Sittwe, la capitale de l’État birman de Rakhine, mais ils ont également été graves lorsque la tempête s’est déplacée vers l’intérieur des terres dans l’État de Chin.

Les autorités militaires ont également suspendu les autorisations de voyage des organisations humanitaires internationales, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU dans un rapport de situation. Il a déclaré que la suspension des activités d’aide « ne pouvait pas arriver à un pire moment » en raison de l’arrivée de la saison annuelle de la mousson.

Le rapport ne précise pas pourquoi le Comité de gestion des catastrophes du gouvernement militaire a suspendu les autorisations de voyage.

L’armée birmane a longtemps maintenu l’accès à de nombreuses régions du pays sous des restrictions strictes, en particulier les zones considérées comme sensibles en raison des tensions avec les minorités ethniques, comme c’est le cas avec Rakhine, où une brutale campagne de contre-insurrection en 2017 a conduit plus de 700 000 membres du mouvement musulman minorité Rohingya à fuir vers le Bangladesh voisin.

Malgré un besoin urgent d’aide, l’aide étrangère et les journalistes n’ont pas été autorisés à entrer en Birmanie immédiatement après le cyclone Nargis en 2008, lorsque plus de 100 000 personnes ont été tuées.

Le cyclone Mocha a tué au moins 148 personnes à Rakhine. Il a provoqué des inondations soudaines et des pannes de courant, arraché les toits des bâtiments et froissé les tours de téléphonie cellulaire. Les médias d’État birmans ont déclaré que plus de 186 000 bâtiments avaient été endommagés.

L’UNOCHA a déclaré qu’environ 1,6 million de personnes ont été fortement touchées par le cyclone dans les États de Rakhine, Chin et Kachin, ainsi que dans les régions de Sagaing et Magway. Il a indiqué que plus de 113 200 personnes ont reçu un abri et d’autres secours d’organisations humanitaires, tandis que l’aide alimentaire a atteint plus de 293 800 personnes dans la seule Rakhine.

On craint que de nombreuses personnes dont les maisons ont été endommagées par le cyclone ne se retrouvent sans abri adéquat pendant la mousson. Le département météorologique a déclaré jeudi que la mousson a avancé dans le centre de la Birmanie.

« De fortes pluies et quelques inondations ont été observées dans des zones déjà fortement touchées, entravant davantage le processus de rétablissement des personnes dont les capacités d’adaptation sont déjà mises à rude épreuve », a déclaré l’UNOCHA.

Un responsable d’une organisation humanitaire internationale opérant à Rakhine a déclaré à l’Associated Press que son groupe avait reçu jeudi une lettre annonçant la suspension des autorisations de voyage d’un bureau du gouvernement de l’État de Rakhine. Il a déclaré que la restriction avait été émise juste un jour après que le même bureau avait délivré la première autorisation de voyage aux agences d’aide internationales depuis le cyclone pour acheminer de l’aide. Il a demandé que lui et son organisation ne soient pas identifiés pour éviter la pression des responsables.

« La lettre fait référence à toutes les organisations internationales de l’État de Rakhine. Je ne sais pas pourquoi elles ont suspendu l’autorisation de voyage. À un moment où l’aide d’urgence est nécessaire de toute urgence, cette interdiction empêche l’aide d’atteindre tous ceux qui en ont besoin en temps opportun », a déclaré le responsable. a dit.

La lettre, vue par l’Associated Press, a été signée par le ministre de la Sécurité et des Affaires frontalières de Rakhine, le colonel Kyaw Thura.

Bien que les organisations internationales ne soient plus autorisées à voyager, elles disent qu’elles essaieront de livrer des fournitures dans les zones touchées avec l’aide d’organisations caritatives locales qui leur servent de partenaires humanitaires et qui sont toujours en mesure de voyager.

Les membres de trois groupes caritatifs locaux ont déclaré par téléphone à l’Associated Press qu’ils n’avaient pas reçu de nouvelles instructions des autorités mais pensaient qu’ils devaient être plus prudents dans le transport de l’aide lorsqu’ils passaient des points de contrôle militaires. Ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat car ils craignent des représailles de la part des autorités.

À Rakhine, certaines organisations humanitaires locales ont rencontré des problèmes lors de l’acheminement de l’aide. Cinq personnes, dont Wai Hun Aung, un écrivain qui dirige des opérations de secours dans sept cantons du nord de Rakhine, et deux secouristes de Yangon ont été arrêtés à un poste de contrôle militaire à Sittwe le 23 mai alors qu’ils se déplaçaient pour apporter de l’aide. Ils ont été relâchés après quelques jours.

Des unités de la marine et de l’armée de l’air birmanes, ainsi que des groupes caritatifs nationaux, ont livré du riz et d’autres formes d’assistance aux victimes, mais seulement 20 % environ de la population des zones touchées par le cyclone ont reçu une assistance complète, selon les membres des organisations caritatives.