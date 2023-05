la Birmanie se remet du cyclone meurtrier Mocha ; au moins 21 morts, des centaines de personnes portées disparues

La Birmanie a entamé mardi des efforts de récupération alors que des centaines de personnes étaient portées disparues à la suite d’un puissant cyclone qui a fait au moins 21 morts.

Le cyclone Mocha s’est écrasé dimanche sur la côte, entraînant des vents de 130 mph, des inondations soudaines généralisées et des pannes de courant. La Birmanie a été la plus durement touchée, tandis que le Bangladesh a été épargné par une dévastation similaire.

La télévision publique birmane MRTV a déclaré mardi que 21 personnes avaient été tuées et que 11 532 maisons, 73 édifices religieux, 47 monastères, 163 écoles, 29 hôpitaux et cliniques et 112 bâtiments gouvernementaux avaient été endommagés.

Des médias indépendants ont déclaré que des centaines d’autres personnes étaient portées disparues. Bon nombre des personnes dont la mort ou la disparition a été signalée vivaient dans des camps de déplacés délabrés qui auraient été gravement endommagés par l’onde de tempête.

L’étendue des victimes et des dégâts n’est pas claire car les installations de télécommunication de la région ont été endommagées par les vents violents de la tempête et la manière dont l’armée restreint les médias.

Le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a déclaré que plus de 700 000 personnes avaient été déplacées vers des abris contre les cyclones ou des installations de fortune, notamment des écoles et des mosquées.

« Bien que la tempête n’ait pas touché directement les camps de réfugiés, comme on le craignait, elle a causé des dégâts importants », a déclaré Alexia Riviere, coordinatrice d’urgence au Bangladesh pour Catholic Relief Services, une importante agence d’aide, dans un communiqué. « Les besoins seront probablement importants au fur et à mesure que nous évaluerons la destruction. Nos préoccupations à la suite de la tempête incluent les glissements de terrain et les inondations soudaines. »

Riviere a décrit le cyclone Mocha comme l’une des plus grandes tempêtes à avoir frappé le Bangladesh depuis des décennies, notant que le cyclone Sidr en 2007 a tué plus de 3 000 personnes et causé des milliards de dollars de dégâts.

