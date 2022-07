La Birmanie exécute quatre militants démocrates, dont un ex-législateur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Birmanie a procédé à sa première exécution de prisonniers politiques depuis des décennies après la prise de contrôle militaire du pays en 2021.

La pendaison de l’ancien législateur Phyo Zeya Thaw, de Kyaw Min Yu, un militant pour la démocratie, et de deux autres prisonniers politiques, Hla Myo Aung et Aung Thura Za, a été annoncée pour la première fois dans le journal officiel Mirror Daily.

Les exécutions ont été rapidement condamnées par les dirigeants mondiaux, dont le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dont le porte-parole, Farhan Haq, les a décriées comme “une nouvelle détérioration de l’environnement déjà désastreux des droits de l’homme en Birmanie”.

Les quatre hommes ont été exécutés “conformément aux procédures légales” pour avoir dirigé et organisé “des actes violents et inhumains complices d’assassinats terroristes”, a rapporté le Mirror Daily, sans préciser quand ils ont été pendus.

Le gouvernement militaire a ensuite publié une brève déclaration sur les exécutions, tandis que la prison où les hommes avaient été détenus et le département pénitentiaire ont refusé de commenter.

L’ambassade des États-Unis en Birmanie a déclaré qu’elle pleurait la perte des quatre hommes et a présenté ses condoléances à leurs familles tout en décriant la décision de les exécuter.

“Nous condamnons l’exécution par le régime militaire de dirigeants et d’élus pro-démocratie pour avoir exercé leurs libertés fondamentales”, a déclaré l’ambassade.

Le ministère birman des Affaires étrangères avait rejeté la vague de critiques qui avait suivi son annonce en juin, déclarant que son système judiciaire était juste et que Phyo Zeya Thaw et les autres s’étaient « avérés être les cerveaux de l’orchestration d’attaques terroristes à grande échelle contre des civils innocents pour semer la peur ». et perturber la paix et la stabilité.”

“Ils ont tué au moins 50 personnes”, a déclaré le porte-parole de l’armée, le général de division Zaw Min Tun, lors d’une conférence de presse télévisée le mois dernier. Il a déclaré que la décision de pendre les prisonniers était conforme à l’état de droit et que le but était d’empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir.

La prise du pouvoir par l’armée du gouvernement élu de Suu Kyi a déclenché des manifestations pacifiques qui ont rapidement dégénéré en résistance armée, puis en combats généralisés que certains experts de l’ONU qualifient de guerre civile.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.