La Birmanie brûle pour 446 millions de dollars de drogues saisies pour marquer la journée annuelle de lutte contre le trafic de drogue

Les autorités birmanes ont détruit pour plus de 446 millions de dollars de drogues illégales saisies dans tout le pays à l’occasion de la journée internationale annuelle de lutte contre le trafic de drogue, a annoncé la police.

La consommation de drogue est intervenue alors que les experts de l’ONU ont mis en garde contre l’augmentation de la production d’opium, d’héroïne et de méthamphétamine en Birmanie, les exportations menaçant d’élargir les marchés en Asie du Sud et du Sud-Est.

La Birmanie a une longue histoire de production de drogue liée à l’insécurité politique et économique causée par des décennies de conflit armé. Le pays est un important producteur et exportateur de méthamphétamine et le deuxième producteur mondial d’opium et d’héroïne après l’Afghanistan, malgré les tentatives répétées de promouvoir des cultures alternatives légales auprès des agriculteurs pauvres.

Dans la plus grande ville du pays, Yangon, un tas de drogues et de précurseurs chimiques saisis d’une valeur de 207 millions de dollars a été incinéré. Les drogues détruites comprenaient l’opium, l’héroïne, la méthamphétamine, la marijuana, le kratom, la kétamine et le crystal meth, également connu sous le nom de glace.

La brûlure a coïncidé avec la Journée internationale des Nations Unies contre l’abus et le trafic illicite de drogues.

Les autorités ont également détruit de la drogue dans la ville centrale de Mandalay et à Taunggyi, la capitale de l’est de l’État de Shan, toutes deux plus proches des principales zones de production et de distribution de drogue.

L’année dernière, les autorités ont brûlé un total de plus de 642 millions de dollars de drogues saisies.

Les experts ont averti que les troubles politiques violents en Birmanie à la suite de la prise de pouvoir militaire il y a deux ans – qui s’apparentent maintenant à une guerre civile entre le gouvernement militaire et ses opposants pro-démocratie – ont provoqué une augmentation de la production de drogue.

La production d’opium en Birmanie a prospéré depuis la prise du pouvoir par l’armée, la culture du pavot ayant augmenté d’un tiers au cours de l’année écoulée alors que les efforts d’éradication ont diminué et que l’économie chancelante a poussé davantage de personnes vers le trafic de drogue, selon un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime au début de cette année.

Les estimations de la production d’opium étaient de 440 tonnes en 2020, augmentant légèrement en 2021, puis atteignant un pic en 2022 pour atteindre environ 870 tonnes, selon le rapport.

L’agence des Nations Unies a également mis en garde contre une augmentation considérable ces dernières années de la production de méthamphétamine, faisant baisser les prix et atteignant les marchés par de nouvelles voies de contrebande.

Le gouvernement militaire affirme que certaines organisations ethniques armées qui contrôlent de vastes étendues de territoires éloignés produisent des drogues illicites pour financer leurs insurrections et ne coopèrent pas au processus de paix du pays car elles ne souhaitent pas renoncer aux avantages qu’elles tirent du commerce de la drogue. Historiquement, certains groupes ethniques rebelles ont également utilisé les profits de la drogue pour financer leur lutte pour une plus grande autonomie vis-à-vis du gouvernement central.

La plupart de l’opium et de l’héroïne exportés par la Birmanie, ainsi que la méthamphétamine, sont destinés à d’autres pays d’Asie du Sud-Est et à la Chine.